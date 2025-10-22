¿Por qué protesta la Generación Z en distintos países del mundo?

GENERANDO AUDIO...

Jóvenes de la Generación Z han logrado cambios políticos. Fotos: Reuters

En días recientes se ha visto un incremento en las protestas alrededor del mundo que comparten un denominador: son lideradas por jóvenes de la Generación Z, quienes desafían al poder establecido.

El evento más notorio de este 2025 fue Nepal, donde manifestaciones encabezadas por jóvenes lograron un cambio de régimen político tras años de censura, corrupción y coerción. Sin embargo, otros países también están viviendo sus propias movilizaciones impulsadas por esta generación.

Nepal: la protesta que derribó un régimen

En Nepal, miles de jóvenes salieron a las calles en rechazo a un gobierno señalado por corrupción, censura digital y represión a la prensa. Movilizaciones iniciadas en redes sociales derivaron en semanas de manifestaciones masivas, paros estudiantiles y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La presión social forzó la renuncia del primer ministro y la disolución del Parlamento, un hecho histórico que marcó la primera victoria política de una generación nacida en plena era digital.

Madagascar: Generación Z derroca al presidente

En Madagascar, la Generación Z protagonizó un levantamiento político que derivó en la expulsión del presidente en funciones. Las protestas iniciaron como reclamo por la falta de empleo y el aumento del costo de vida, pero pronto se transformaron en un movimiento contra la desigualdad estructural y la corrupción.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Los jóvenes organizaron su movimiento en plataformas como TikTok y Discord, coordinando marchas, bloqueos y campañas digitales que obtuvieron apoyo internacional.

Perú y Kenia: descontento, inseguridad y reclamos de futuro

En Perú, las protestas juveniles tienen un eje distinto: el descontento político y la inseguridad. La desconfianza hacia los partidos tradicionales y las denuncias de abusos policiales han impulsado manifestaciones constantes desde 2023. La llamada “Generación del Futuro” exige estabilidad, oportunidades y un gobierno transparente.

En Kenia, la Generación Z ha tomado las calles para exigir mejores condiciones laborales y educativas, y protestar contra los altos costos de vida. Las movilizaciones, que comenzaron como marchas estudiantiles, se han extendido a otras regiones del país, ganando fuerza con el respaldo de comunidades digitales.

Marruecos, Filipinas y Serbia: el eco de un mismo mensaje

En Marruecos, los jóvenes mantienen manifestaciones por mayor libertad de expresión y en rechazo a la represión estatal. En Filipinas, los estudiantes protestan contra las restricciones políticas y el aumento de la pobreza, mientras en Serbia, la ola de inconformidad se concentra en la demanda de reformas democráticas.

En todos los casos, las movilizaciones comparten un mismo lenguaje visual: memes, símbolos digitales y referencias culturales de internet, desde banderas con personajes de anime hasta mensajes encriptados en videos virales.

Generación Z, un movimiento fragmentado pero conectado

Aunque las causas varían —corrupción, censura, inseguridad o desigualdad—, los jóvenes comparten una misma narrativa generacional: el deseo de un futuro más justo y seguro.

Se organizan a través de plataformas digitales, difunden sus mensajes por redes sociales y desafían a las autoridades con creatividad y persistencia.

Las protestas de la Generación Z en distintas partes del mundo evidencian una misma energía: la de una generación que ya no teme cuestionar el poder y que redefine la forma de hacer política en el siglo XXI.