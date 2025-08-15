GENERANDO AUDIO...

Trump y Putin se reúnen en una base aérea. Foto: UnoTV | Shutterstock

Donald Trump y Vladimir Putin sostendrán este viernes una cumbre en Alaska para abordar la guerra en Ucrania, en un encuentro que genera expectativa internacional. La reunión tendrá lugar en la Base Aérea Elmendorf-Richardson, en Anchorage, y podría definir el rumbo del conflicto.

“Mucho en juego“, publicó Trump en su plataforma Truth Social antes de abordar el Air Force One rumbo a Alaska. Putin, por su parte, pisará suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Itinerario de la cumbre Trump-Putin

Trump invitó a Putin a la reunión tras una sugerencia del propio líder ruso, aunque advirtió que podría terminar rápidamente si no hay avances. “Soy presidente, y él no va a jugar conmigo”, declaró el jueves en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense estimó que la reunión tiene un “25%” de posibilidades de fracasar. “Si es una reunión mala, terminará muy rápido, y si es una buena, vamos a terminar logrando la paz en un futuro bastante cercano”, afirmó.

El encuentro comenzará a las 11:30 horas (19:30 GMT) con una sesión privada entre ambos mandatarios y sus intérpretes, seguida de un almuerzo de trabajo con asesores.

Trump y Putin se reúnen en una base aérea. Fotos: AFP

¿Por qué Alaska fue elegida para la reunión?

La elección de Alaska responde a razones históricas, logísticas y de seguridad. El estado, que fue territorio ruso hasta su cesión a Estados Unidos en el siglo XIX, jugó un papel estratégico en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.

Para llegar a Alaska, Putin solo necesita cruzar el estrecho de Bering, evitando países con jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto en su contra. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó temporalmente sanciones para permitir el ingreso de la delegación rusa.

En Anchorage, manifestantes han colocado carteles en apoyo a Ucrania.

Lo que busca Putin en la cumbre

Según el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, para Putin la sola celebración de la reunión ya es una “victoria”. El mandatario ruso ha exigido el reconocimiento de la anexión de Crimea y el control de cuatro regiones ucranianas, así como el cese del suministro de armas occidentales a Kiev.

Analistas apuntan que Putin buscaría un alto al fuego que no favorezca a Ucrania y alivio en las sanciones económicas. El Kremlin indicó que el líder ruso también propondrá a Trump un nuevo acuerdo de control de armas nucleares.

Foto: AFP

Los objetivos de Trump

“Quiero ver si puedo detener la matanza”, declaró Trump, quien asegura que su meta es negociar la paz. Durante su campaña electoral, prometió poner fin a la guerra rápidamente, aunque ahora califica el encuentro como una reunión de tanteo.

El presidente estadounidense planteó que, si la reunión es exitosa, propondrá un encuentro trilateral con Zelenski. Además, ha mencionado el potencial económico de normalizar relaciones con Moscú.

Foto: AFP.

Expectativas y temores de Ucrania

Para Kiev, el mejor escenario sería que la reunión no derive en acuerdos que impliquen ceder territorio. Zelenski y aliados europeos insisten en que cualquier negociación debe centrarse en un alto al fuego sin concesiones territoriales.

Trump, sin embargo, reiteró que la paz requerirá concesiones mutuas en “fronteras y territorios”. Líderes europeos estarán atentos a las declaraciones y gestos que surjan de la reunión.

Volodímir Zelenski, Presidente ucraniano. Foto:AFP

