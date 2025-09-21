Presidente de Colombia pide a Sheinbaum apoyo para localizar a cantante colombiano desaparecido en México

GENERANDO AUDIO...

El cantante lleva desaparecido 5 días. Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este domingo 21 de septiembre, el apoyo de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido en el ámbito musical como “B King”. El artista fue reportado como desaparecido junto con su compañero Jorge Herrera desde el pasado 16 de septiembre, tras participar en una gira de conciertos en México.

¿Qué le dijo el presidente de Colombia a Claudia Sheinbaum?

A través de redes sociales, Petro pidió la intervención directa de Sheinbaum y del cuerpo diplomático colombiano en México para dar con el paradero de los dos jóvenes.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”. Gustavo Petro/presidente de Colombia

Según medios locales, “B King” desapareció tras ofrecer un concierto en Sonora. Las primeras versiones señalan que pudo estar relacionado con actividades del crimen organizado en la región, aunque no hay confirmación oficial. Petro mencionó en su mensaje la posible participación de “mafias multinacionales” y responsabilizó al “consumo desaforado de drogas en Estados Unidos” como un factor de riesgo para artistas en giras internacionales.

¿Quién es “B King”, cantante desaparecido por el que el presidente de Colombia pidió ayuda a Sheinbaum?

Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, es un cantante colombiano de 31 años especializado en música urbana. Ganó notoriedad en la escena musical de su país y en plataformas digitales gracias a sus temas de reguetón y trap, lo que le permitió llevar su talento a giras internacionales. Fue pareja de la reconocida DJ Marcela Reyes y, en los últimos años, consolidó su carrera como solista con presentaciones en distintos escenarios de Latinoamérica, entre ellos México, donde actualmente realizaba una serie de conciertos.

Petro concluyó su mensaje con un exhorto:

“México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”.

Hasta el momento, autoridades mexicanas no han emitido un reporte oficial sobre la desaparición de los artistas colombianos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]