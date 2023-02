El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó la Feria de Agricultura que se realiza en París, donde fue recibido entre silbidos y aplausos e interpelado por un activista, miembro de un colectivo ecologista.

Macron recorría junto con su comitiva la Feria cuando el joven, miembro del colectivo “Última renovación”, quien portaba una playera con la leyenda “Para qué sirves”, se le acercó para instarlo a que escuchara “los informes científicos sobre el cambio climático”.

“Estoy aquí para decirle que no vamos a parar, porque ya no podemos pedirlo amablemente. Escuchen o será terrible”, gritó el activista en el evento, señalando al presidente francés con su dedo índice.

Como respuesta, Macron le espetó: “Usted es la demostración de una forma de violencia cívica… Yo fui elegido por el pueblo francés, ¿a usted quien lo eligió?”

La respuesta del mandatario francés encendió los ánimos del activista, quien le respondió que “no se trataba de un debate”… “¡Pues váyase si no es un debate!”, exclamó Macron para sorpresa de todos.

A continuación, el joven interrogó al mandatario sobre “la renovación térmica de los edificios” y Macron respondió “¡Es lo que hacemos!”.

Tras su encuentro con el activista, el presidente de Francia brindó un mensaje a los asistentes a la feria en el el que dijo:

“Acepto que me griten y me empujen, pero no me gusta que me interpelen sin debatir”.

Emmanuel Macron.