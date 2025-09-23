Presidente palestino pide a Hamás entregar las armas

GENERANDO AUDIO...

Abbas excluyó a Hamás de un gobierno palestino. Foto: AFP/Reuters

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, instó a Hamás a entregar sus armas y advirtió que el grupo islamista no tendrá ningún papel en el futuro gobierno de Gaza.

La declaración fue hecha durante un discurso por videoconferencia en la cumbre de la ONU sobre la solución de dos Estados, luego de que Estados Unidos le negara la visa para asistir en persona.

Abás cierra la puerta a Hamás en el futuro de Gaza

“Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza. Hamás y otras facciones deben entregar sus armas a la Autoridad Palestina”, declaró Abás en su mensaje.

El presidente palestino también condenó el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás irrumpieron en territorio israelí, acción que detonó la actual guerra en Gaza.

“Condenamos el asesinato y la detención de civiles, incluidas las acciones de Hamás”, puntualizó.

Llamado al cese del fuego y liberación de rehenes

Durante su intervención, Abás reclamó un cese inmediato al fuego en la franja, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y la liberación de rehenes en poder de ambas partes.

También destacó la mediación de Egipto y Qatar, así como el papel de Jordania y Egipto al rechazar los planes de desplazamiento de palestinos desde Gaza y Cisjordania.

