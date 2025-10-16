GENERANDO AUDIO...

Violenta jornada de manifestaciones en Perú. Foto: AFP

Al menos 75 personas resultaron heridas la noche de este miércoles durante los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en las inmediaciones del Congreso de Perú, luego de una masiva protesta encabezada por jóvenes de la Generación Z en rechazo al nuevo gobierno de José Jerí y al Legislativo.

La marcha, que reunió a miles en el centro de Lima, surgió como respuesta al malestar ciudadano contra la clase política y el creciente clima de inseguridad que atraviesa el país. La tensión estalló luego de que Jerí, de 38 años y hasta hace poco jefe del Parlamento, asumiera la presidencia interina tras la destitución de Dina Boluarte, el pasado 10 de octubre, en un juicio político exprés.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“Yo creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada. No hay un plan de seguridad desde el Estado”, declaró a la AFP Amanda Meza, trabajadora independiente de 49 años, mientras marchaba hacia el Congreso. “La inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato (…) ha crecido enormemente en el Perú”, agregó entre el clamor de los manifestantes que gritaban “¡Ni un muerto más!”.

Fuertes enfrentamientos en Lima, Perú

Durante la noche, algunos grupos intentaron derribar las vallas de seguridad colocadas frente al Legislativo, lo que derivó en choques con las fuerzas del orden. La policía respondió con gases lacrimógenos, escudos y bastones, mientras los manifestantes lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Según el propio presidente José Jerí, “55 policías” resultaron heridos, además de “20 civiles”, citando datos de la Defensoría del Pueblo.

“Todo el peso de la ley para ellos”, advirtió Jerí, al denunciar que la protesta fue infiltrada por delincuentes “para generar caos”.

Las autoridades y fuentes independientes reportaron que, con estos enfrentamientos, la cifra total de heridos en las últimas protestas asciende a 149, incluyendo policías, manifestantes y periodistas.

Protestas feministas y señalamientos

Paralelamente, colectivos feministas se movilizaron contra Jerí, luego de que en diciembre de 2024 se le denunciara por presunta violación sexual cuando era legislador. Aunque la Fiscalía archivó el caso en agosto por falta de pruebas, las activistas desplegaron una gran bandera peruana con la frase:

“Presidente del Perú José Jerí violador”.

El papel de la Generación Z en las protestas

La Generación Z, integrada por jóvenes de 18 a 30 años, ha encabezado las manifestaciones que reclaman cambios estructurales y mayor transparencia política. Este colectivo ha adoptado la bandera del anime One Piece como símbolo global de protesta juvenil contra el mal gobierno y la corrupción.