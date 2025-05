Putin está loco si quiere dominar toda Ucrania, asegura Trump tras últimos bombardeos

GENERANDO AUDIO...

Trump recordó que siempre ha tenido buena relación con Putin. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el mandatario ruso Vladimir Putin “está loco”, al referirse a los recientes ataques a ciudades de Ucrania y advirtió que cualquier intento por dominar toda Ucrania “llevará a Rusia a la perdición”.

“Siempre he tenido una buena relación con Vladimir Putin, pero algo le ha ocurrido. Se ha vuelto completamente loco”, publicó Trump este domingo a través su red Truth social, donde agregó que “siempre dije que él quiere toda Ucrania, no solamente un pedazo, pero si lo intenta, llevará a Rusia a la perdición”.

¿Qué piensa Trump sobre los últimos ataques entre Rusia y Ucrania?

El mandatario estadounidense también criticó a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al estimar que “no le hace ningún favor a su país al hablar de la manera en que lo hace”, e insistió en que “todo lo que sale de su boca provoca problemas. No me gusta, sería mejor que pare”.

Más temprano, Trump había declarado que no está “nada contento” con Putin, luego de que Moscú lanzó un importante ataque con drones contra Ucrania, que dejaron 13 muertos.

En el pasado, Trump ha manifestado admiración por Putin, pero en las últimas semanas ha expresado su frustración con la posición de Moscú en las negociaciones para una tregua con Kiev, que están en punto muerto.

“No estoy nada contento con lo que Putin está haciendo. Está matando a mucha gente. No sé qué diablos le pasó”, dijo Trump desde el aeropuerto Morristown antes de abordar el Air Force One.

“Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, no me gusta esto en absoluto”, agregó.

Los ataques rusos contra Ucrania ocurren luego de que los dos países completaron el mayor intercambio de prisioneros desde que Moscú lanzó su invasión en febrero de 2022. Fueron mil prisioneros enviados de vuelta a cada uno de sus respectivos bandos.

Trump dijo que consideraba “absolutamente” nuevas sanciones contra Rusia para responder a sus últimos ataques en Ucrania.

El lunes, Trump y Putin hablaron dos horas por teléfono, tras lo que el mandatario estadounidense dijo que Moscú y Kiev “empezarían de inmediato negociaciones hacia un cese el fuego”.

En más de tres años de guerra, Putin no ha hecho ningún compromiso en función de detener la invasión a Ucrania y solo anunció unos lineamientos de las exigencias de Rusia para la paz.