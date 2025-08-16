GENERANDO AUDIO...

El internacionalista Fausto Pretelin aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin fue el gran ganador del encuentro con Donald Trump en Alaska, donde se esperaba un avance en torno al conflicto en Ucrania, pero terminó con resultados ambiguos.

En entrevista, Pretelin destacó que la reunión, celebrada en la base aérea de Ancoraj, generó gran expectativa internacional; sin embargo, la conclusión fue de “ambigüedades” y con un claro desequilibrio en favor del mandatario ruso.

Putin gana la reunión frente a Trump

De acuerdo con el especialista, el encuentro estuvo lleno de símbolos diplomáticos que favorecieron a Putin: recibió trato de jefe de Estado, con alfombra roja incluida, y Trump mostró gestos de admiración al estrecharle la mano en varias ocasiones.

Pretelin explicó que mientras Trump busca seguir los pasos de Barack Obama —incluso soñando con un Premio Nobel de la Paz—, Putin impuso sus condiciones sobre el posible cese al fuego en Ucrania. “El presidente ruso le recordó a Trump que las líneas rojas las pone Moscú y no Washington”, señaló.

Contexto de la guerra en Ucrania

El internacionalista recordó que, aunque Rusia tuvo tropiezos al inicio de la invasión, hoy ha reforzado su estrategia militar con apoyo de países como Irán y Corea del Norte, además de destinar casi un 30% de su PIB a la defensa.

Por su parte, Ucrania mantiene su posición de no ceder territorio. El presidente Volodímir Zelenski ha reiterado que la Constitución ucraniana prohíbe negociar con las provincias ocupadas por Moscú. “No se puede negociar lo que es territorio nuestro”, dijo recientemente.

Lenguaje corporal y choque diplomático

Para Pretelín, el lenguaje corporal también fue revelador: “Trump se mostró entregado, mientras que Putin, a pesar de ser más bajo de estatura, se notaba con más control y autoridad”.

El experto agregó que la reducción de la agenda —de seis a solo tres horas— fue señal de que Putin llevaba todo calculado. “Le dio las malas noticias al final y cortó el encuentro, dejando a Trump sin margen de maniobra”, explicó.

Finalmente, Pretelín calificó el balance como una “victoria de oro” para Putin, “plata” para Trump y sin espacio en el podio para Zelenski, quien quedó relegado en las negociaciones.