Putin llega a China para participar en cumbre de líderes organizada por Xi Jinping

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente ruso Vladimir Putin aterrizó este domingo en China para asistir a una cumbre organizada por su homólogo Xi Jinping junto a otros 20 líderes mundiales, informaron los medios estatales rusos.

La cita de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) se celebrará en la ciudad portuaria de Tianjin (norte), unos días antes de un gran desfile militar en la capital Beijing para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Se espera que el presidente chino pronuncie varios discursos y haga anuncios en la 25.ª reunión de la OCS. También está prevista una declaración conjunta.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Según lo previsto, en el primer día del encuentro habrá reuniones individuales entre los líderes y representantes de gobiernos.

Entre los participantes se encuentra además el primer ministro indio, Narendra Modi, que probablemente hablará con Xi al margen de la cumbre.

Beijing, actualmente en la presidencia de la OCS, espera a representantes de 20 países y 10 organizaciones, en lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirma que será la mayor cumbre desde la creación del organismo hace 24 años.