El tratado de armas nucleares New Start expira en febrero. Fotos: AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso este lunes 22 de septiembre prorrogar por un año el tratado de limitación de armas nucleares estratégicas New Start, concluido entre Rusia y Estados Unidos, que expira en febrero.

El acuerdo establece un límite de 1,550 ojivas estratégicas desplegadas para cada parte y contempla un mecanismo de verificación, interrumpido desde que Moscú suspendió su participación hace dos años.

Putin desea continuidad del tratado New Start

En una reunión televisada, Putin afirmó: “Rusia está dispuesta, después del 5 de febrero de 2026, a seguir respetando las limitaciones cuantitativas centrales previstas por el tratado Start”.

El mandatario añadió: “Tras ello, en base a un análisis de la situación, tomaremos una decisión sobre el mantenimiento de estas restricciones voluntarias”.

Asimismo, señaló: “Creemos que esta medida sólo será viable si Estados Unidos actúa de manera similar y no toma medidas que socaven o violen la proporción actual de capacidades de disuasión”.

Último tratado de control nuclear vigente

El New Start es el último acuerdo de control de armamento que mantienen Washington y Moscú. Firmado en 2010, sustituyó a acuerdos previos y tiene como objetivo limitar los arsenales estratégicos de ambas potencias.

El tratado expira en febrero de 2026, por lo que la propuesta de Moscú busca prolongar su vigencia de manera temporal, en un contexto de tensiones en la relación bilateral.

Antecedentes de acuerdos de desarme

En 2019, Estados Unidos se retiró del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado en 1987 con Rusia, lo que dejó al New Start como el único marco de cooperación vigente en materia de limitación de armamento nuclear.

Con la prórroga planteada, Moscú condiciona la continuidad de las restricciones a que Washington mantenga la proporcionalidad en las capacidades de disuasión nuclear, evitando acciones que modifiquen el equilibrio establecido.

