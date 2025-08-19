Putin propone reunión con Zelenski en Moscú; Kiev rechaza la oferta

| 08:38 | César Uriel Calderón Sánchez | Uno TV
Foto: AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso celebrar en Moscú una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, según informaron este martes fuentes cercanas a las negociaciones.

De acuerdo con dichas fuentes, la propuesta se dio durante una llamada telefónica con Donald Trump el lunes, mientras Zelenski se encontraba en la Casa Blanca junto a líderes europeos.

Zelenski rechaza propuesta de Moscú

Putin mencionó Moscú”, indicó una de las fuentes a la agencia AFP. Sin embargo, el presidente ucraniano rechazó de inmediato la idea, de acuerdo con los informantes.

La negativa refleja la tensión que persiste entre Kiev y Moscú más de tres años después del inicio de la invasión rusa en Ucrania.

Contexto de la llamada

La comunicación ocurrió en medio de reuniones multilaterales en Washington, donde Zelenski buscaba apoyo internacional frente al conflicto. Hasta el momento, no se ha confirmado una respuesta oficial del gobierno ruso o ucraniano más allá de lo filtrado por los negociadores.

