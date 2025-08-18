GENERANDO AUDIO...

Putin, dispuesto a reunirse con Zelenski, reportan. Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dijo dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, esto tras la llamada que le hiciera Donald Trump luego de interrumpir la cumbre con líderes europeos.

Según una fuente al tanto de la llamada telefónica entre los dos líderes citada por AFP, el mandatario ruso le expresó este lunes a Trump que está listo para encontrarse con Zelenski.

Aunque la fuente aseguró que Putin está de acuerdo con un encuentro con Zelenski, no se han dado más detalles del futuro encuentro entre los líderes, cuyos países se encuentran en conflicto desde hace varios meses.

La llamada se realizó mientras Trump recibía al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y a los dirigentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Comisión Europea y la OTAN.

Rusia afirma que durante llamada dialogó sobre “la idea” de conversaciones

Los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump discutieron por teléfono “la idea” de llevar las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania a un “nivel más alto”, informó el consejero diplomático del líder ruso, Yuri Uchakov.

“Vladimir Putin y Donald Trump expresaron su apoyo a la continuación de negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. En este sentido, se discutió en particular la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar a un nivel más alto la representación de Ucrania y Rusia”, declaró Uchakov, citado por la agencia noticiosa oficial TASS.

Las negociaciones sólo han tratado hasta ahora los canjes de prisioneros.

Los acercamientos entre Trump y Putin

Previo a la llamada, Donald Trump sostuvo una reunión con Vladímir Putin en Alaska, en busca de un acuerdo para terminar la guerra de Ucrania. Sin embargo, tras el largo encuentro de varias horas, los líderes mundiales no decidieron suspendes hostilidades.