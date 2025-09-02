GENERANDO AUDIO...

Xi Jinping y Vladimir Putin criticaron a Estados Unidos y Occidente durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, que busca promover una nueva forma de gobernanza mundial liderada por Pekín.

Durante su discurso, el presidente chino Xi Jinping denunció el “comportamiento intimidatorio” de algunos países, en referencia a Estados Unidos, y pidió oponerse a la “mentalidad de la Guerra Fría”.

Acompañado por líderes como Vladimir Putin y el primer ministro de India, Narendra Modi, Xi propuso una alternativa al modelo occidental con un “mundo multipolar” y una “globalización económica inclusiva”.

La Organización de Cooperación de Shanghái reúne a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, y representa el 23.5% del PIB mundial y casi la mitad de la población global.

Putin culpa a Occidente por guerra en Ucrania

Desde la misma tribuna, Vladimir Putin defendió la ofensiva rusa en Ucrania y aseguró que fue provocada por un golpe de Estado apoyado por Occidente.

Putin también culpó a los intentos de integrar a Ucrania en la OTAN como otra causa del conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos en tres años y medio.

El líder ruso sostuvo reuniones bilaterales con Modi y Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, quien ha mediado en el conflicto.

Durante el evento, la OCS condenó los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió un alto al fuego en Gaza, además de exigir acceso humanitario libre.

Se espera que los líderes asistentes participen en un desfile militar el miércoles en Pekín, donde estará presente también Kim Jong Un, líder de Corea del Norte.

