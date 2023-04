¡Migrante, sí puedes tenerla! Documentos y pasos para sacar una identificación estatal

En diversos estados, la pueden obtener los inmigrantes. Foto: Getty | Ilustrativa

Erróneamente, se cree que los inmigrantes no tienen derecho a ningún documento oficial en Estados Unidos; sin embargo, a partir de una promulgación por parte del Congreso del país, ahora los extranjeros pueden tener acceso a estos. Es por ello por lo que te explicamos qué es y cómo obtener una identificación estatal.

Estados Unidos tiene uno de los más grandes parques vehiculares del mundo, por ello es obligación de los ciudadanos sacar su identificación oficial a los 16 años.

En el caso de los inmigrantes, si bien, no es un procedimiento fácil, es posible que en varios estados del país norteamericano puedan tramitar este documento.

¿Qué es una Real ID?

Con base en el sitio web oficial de la Real ID, este documento es una identificación estatal que sirve como licencia de conducir o identificación propia. Es emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del estado de donde reside el interesado.

Al obtener esta licencia, podrás acceder a instalaciones federales, abordar aviones comerciales domésticos, obtener acceso a edificios protegidos, entre otros beneficios.

¿La puede obtener un inmigrante?

Tras una promulgación por parte del congreso estadounidense, los inmigrantes pueden obtener su ID Real en la mayoría de los estados. Sin embargo, la autorización de este documento depende del estado y de su estatus migratorio.

De acuerdo con la reforma del congreso, los estados donde se autorizan licencias de identificación son:

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawái

Illinois

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Oregón

Rhode Island

Utah

Vermont

Virginia y

Washington.

Cabe señalar que existen estados donde es más fácil que los inmigrantes indocumentados obtengan sus licencias. Estos estados son: California, Delaware, Nuevo México, Washington, Connecticut, Colorado e Illinois.

Las licencias admitidas por situación no documental serán diferentes en forma y color. Igualmente, indican explícitamente que el conductor no cumplió con los requisitos para una Real ID; por lo que esta licencia no es aceptable para fines federales oficiales.

Documentos requeridos

De acuerdo con el Centro de Inmigración y Aduanas, la documentación varía por estado, no obstante, las más comunes son las siguientes:

Pasaporte en vigor con visado

Formulario I-94

Formulario l-20 o formulario DS

Tarjeta EAD (documentación de autorización de empleo)

Formulario I-797

Número de seguridad social

En otros casos, tal como en los estados donde se da más flexibilidad a los inmigrantes indocumentados, se piden estos y otros documentos:

Certificado de nacimiento extranjero

Pasaporte extranjero

Prueba de residencia en su estado

Licencia de conducir del país de origen

¿Cuándo puede solicitarla un inmigrante?

Con base en el mismo centro, se necesita que el sistema ya tenga la información del registro de vida en Estados Unidos.

Por ello se recomienda esperar al menos 10 días naturales desde la fecha de entrada al país.

A partir del 7 de mayo de 2025, será obligatorio que los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, cuenten con una licencia que cumpla con Real ID.