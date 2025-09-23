¿Qué necesita Palestina para ser un Estado, según el derecho internacional?

GENERANDO AUDIO...

El reconocimiento de Palestina como Estado depende de cumplir tres elementos esenciales: población, territorio y gobierno efectivo, según el derecho internacional.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que el reconocimiento de un nuevo Estado o Gobierno es un acto exclusivamente atribuido a otros Estados y Gobiernos. Generalmente, implica la disposición a establecer relaciones diplomáticas.

¿Qué necesita Palestina para ser un Estado?

Para que un Estado pueda ser reconocido, como detalla también la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), deben existir los tres elementos:

Territorio definido. Espacio físico sobre el cual ejerce soberanía

Espacio físico sobre el cual ejerce soberanía Población permanente. Comunidad humana establecida en dicho territorio

Comunidad humana establecida en dicho territorio Gobierno efectivo. Autoridad que controla el territorio y representa a la población

En el caso de Palestina, cuenta con territorio y población, pero la fragmentación política interna y la ocupación de Israel complican el ejercicio pleno de un gobierno estable.

¿Cómo obtiene un nuevo Estado el reconocimiento de la ONU?

Para que los Estados sean admitidos como miembros de las Naciones Unidas, debe ser por decisión de la Asamblea General y por recomendación del Consejo de Seguridad.

El proceso es:

Solicitud formal. El Estado candidato envía una carta al Secretario General aceptando las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas

Recomendación del Consejo de Seguridad. Necesita 9 votos favorables y ningún veto de los 5 miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China, Francia, Reino Unido)

Voto de la Asamblea General. Requiere mayoría de dos tercios para la admisión.

Importante. La ONU no “reconoce” Estados, sino que los admite como miembros.