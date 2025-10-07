¿Qué pasa en Francia? Lecornu intenta frenar la crisis política que complica a Macron

GENERANDO AUDIO...

Francia vive días de tensión política. El primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, comenzó este martes una última ronda de reuniones con los principales partidos para intentar estabilizar el gobierno del presidente Emmanuel Macron, en medio de una crisis que mantiene paralizada a la Asamblea Nacional y divide a la clase política.

Por qué Francia enfrenta una crisis política

Todo comenzó tras las elecciones legislativas de 2024, cuando el partido de Macron perdió la mayoría en el Parlamento. Desde entonces, el presidente ha tenido dificultades para aprobar leyes clave, como el presupuesto nacional. La situación se agravó esta semana con la dimisión de Lecornu, quien apenas llevaba unas semanas en el cargo, convirtiéndose en el primer ministro más breve de la historia moderna francesa.

Aunque Macron le pidió quedarse 48 horas más para buscar una salida, el panorama sigue complicado. El mandatario quiere formar un nuevo gobierno sin tener que disolver el Parlamento o convocar elecciones anticipadas, algo que muchos en la oposición exigen.

La ultraderecha se aleja y la izquierda exige cambios

La ultraderecha, encabezada por Marine Le Pen y Jordan Bardella, rechazó participar en las reuniones convocadas por Lecornu.

Aseguran que el presidente solo busca ganar tiempo y piden que se disuelva la Asamblea Nacional para que los franceses vuelvan a votar.

Por su parte, los partidos de izquierda —Socialista, Ecologista y Comunista— se unieron para exigir que Macron designe a un primer ministro de su corriente política, con el objetivo de impulsar una agenda de justicia social y ecológica.

Sin embargo, el grupo La Francia Insumisa, aliado de ellos en las últimas elecciones, decidió no sumarse al acuerdo.

Macron guarda silencio mientras Francia espera una salida

Hasta ahora, Emmanuel Macron no ha hablado públicamente sobre el tema. Su oficina solo ha emitido breves comunicados, mientras crece la presión para que tome una decisión que devuelva la estabilidad política al país.

La crisis francesa refleja el desgaste del gobierno de Macron, que enfrenta a una sociedad dividida y un Congreso fragmentado. Si no logra construir una nueva mayoría, podría verse obligado a adelantar elecciones.