¿Qué pasó con el barco de ayuda para Gaza en el que iba Greta Thunberg?

Greta Thunberg subió a barco de ayuda para Gaza. Foto: AFP

La embarcación, llamada Madleen, iba en una misión organizada por un grupo de activistas que se opone al bloqueo a Gaza. Esto es lo que hay que saber.

Israel anunció el lunes que había interceptado un barco con destino a Gaza que transportaba ayuda y a más de una decena de personas, entre ellas la activista Greta Thunberg.

La embarcación civil, llamada Madleen, ha estado operando bajo los auspicios de la coalición de la Flotilla de la Libertad, un grupo que se opone al bloqueo en Gaza que se ha prolongado casi dos décadas.

La Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad dijo que sus activistas habían sido “secuestrados” por el ejército israelí. Israel dijo que esperaba devolver a los pasajeros del barco a sus países de origen.

¿Qué pasó con el barco de ayuda para Gaza?

El Madleen zarpó de Sicilia el 1 de junio. Israel prometió impedir que el barco llegara a Gaza y señaló que su ejército utilizaría “cualquier medio necesario” para impedir que infringiera el bloqueo naval israelí del enclave.

Imágenes de vigilancia grabadas el lunes temprano a bordo del Madleen muestran a personas en la cabina con chalecos salvavidas naranjas, mientras se acercan las luces brillantes de otro barco. Después, se ve a gente subiendo al Madleen.

La Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad dijo que unos drones habían estado sobrevolando el barco antes de que se perdiera el contacto con las personas que iban a bordo.

Más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí publicó un video de quienes, aseguró, eran los pasajeros. Llevaban chalecos salvavidas y se les ofrecían sándwiches y agua.

“El ‘yate selfie’ de ‘celebridades’ se dirige sano y salvo a las costas de Israel”, escribió el ministerio el lunes en redes sociales. El ministerio acusó a “Greta y otros” de intentar “montar una provocación mediática cuyo único objetivo era ganar publicidad”.

En una reunión informativa con periodistas el lunes, un portavoz del gobierno dijo que los pasajeros del barco serían “devueltos a sus países lo antes posible”.

¿Quién y qué había a bordo del Madleen?

Entre los pasajeros del barco de ayuda para Gaza se encontraban Thunberg, quien obtuvo celebridad por sus protestas contra el cambio climático, y Rima Hassan, integrante del Parlamento Europeo.

Thunberg también ha sido una crítica abierta del bloqueo israelí y de su conducta en la guerra.

“Hacemos esto porque, sin importar las probabilidades que tengamos en contra, tenemos que seguir intentándolo”, dijo la semana pasada. “Porque en el momento en que dejamos de intentarlo es cuando perdemos nuestra humanidad. Y por muy peligrosa que sea esta misión, no es ni de lejos tan peligrosa como el silencio del mundo entero ante el genocidio retransmitido en directo”.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo el domingo en una contundente declaración: “A Greta, la antisemita, y a sus amigos, propagandistas de Hamás, les digo claramente: harían bien en regresar, porque no llegaran a Gaza. Israel actuará contra cualquier intento de violar el bloqueo o de ayudar a organizaciones terroristas por mar, aire o tierra”.

La coalición había dicho en un comunicado que llevaba artículos que se necesitaban con urgencia, como leche de fórmula, harina, arroz, pañales, suministros médicos y prótesis infantiles.

En su declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel calificó de “ínfima” la cantidad de material y de “menos de un camión cargado de ayuda”.

¿Por qué está bloqueada Gaza?

Israel impuso su bloqueo a Gaza, con ayuda de Egipto, luego de que Hamás, el grupo militante islamista, tomara el control de la franja en 2007. Las autoridades israelíes han dicho que el bloqueo es necesario para impedir el contrabando de armas al enclave.

El bloqueo se ha mantenido durante los 20 meses de guerra que se han desarrollado después de un ataque mortífero dirigido por Hamás contra Israel en octubre de 2023. Recientemente, Israel también prohibió la entrada de ayuda humanitaria en el territorio durante alrededor de 80 días, lo que llevó a la población al borde de la hambruna, según organizaciones internacionales de ayuda. Desde entonces, ha respaldado un sistema de entrega de ayuda marcado por la violencia y rechazado por los grupos humanitarios.

El viaje del Madleen fue el intento más reciente de activistas de romper el bloqueo a Gaza.

Un barco llamado Conscience zarpó de Túnez a finales de abril con ayuda humanitaria para Gaza. Fue sacudido por explosiones frente a la costa de Malta, donde tenía previsto hacer una escala para recoger a más personas, entre ellas Thunberg. Los pasajeros y la tripulación no sufrieron daños, pero se abandonó la misión.

En 2010, nueve pasajeros a bordo del Mavi Marmara, que formaba parte de una flotilla que transportaba ayuda de Turquía a Gaza, murieron en una incursión de comandos israelíes, lo que provocó la indignación internacional y dañó las relaciones turco-israelíes. Un décimo pasajero murió de sus heridas años después.

Israel dijo entonces que sus soldados, algunos de los cuales habían descendido a rapel al barco desde helicópteros, cayeron en una emboscada y fueron atacados con garrotes, barras de metal y cuchillos.

Gabby Sobelman colaboró con reportería desde Rehovot, Israel, y Jiawei Wang desde Seúl.

