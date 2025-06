Tragedia aérea en India: todo lo que se sabe del accidente donde murieron casi 300 personas  

GENERANDO AUDIO...

Un avión de la empresa Air India que se dirigía a Londres se estrelló poco después del despegue con más de 200 personas a bordo dejando un único sobreviviente del accidente.

Pero ¿qué pasó?, ¿cómo fueron los momentos previos al accidente?, ¿cuántas víctimas hay? Unotv.com te da todos los detalles de lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo fue el accidente del avión de Air India?

La peor catástrofe en una década

Tan solo unos segundos después de despegar del aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad, India, el avión perdió altura y terminó impactándose en una zona donde viven y estudian médicos y sus familias.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes que dan cuenta de cómo el avión terminó estrellándose poco después del despegue generando una columna de humo y fuego que era visible a varios metros de distancia.

Según el control aéreo del aeropuerto de Ahmedabad, el avión despegó a las 13:39 hora local de la pista 23 del aeropuerto. La autoridad de aviación civil de India dijo que había 242 personas a bordo, incluidos dos pilotos y diez tripulantes de cabina.

De acuerdo con el único sobreviviente del avionazo momentos antes de que el avión cayera se escuchó un fuerte ruido.

“Treinta segundos después del despegue, hubo un fuerte ruido y luego el avión se estrelló”, dijo Ramesh Viswashkumar al Hindustan Times.

Foto: Reuters.

La llamada de auxilio antes de estrellarse

Poco tiempo después de despegar, el avión comandado por Sumeet Sabharwal, un experimentado capitán, lanzó una llamada de emergencia. Las alertas se activaron de manera inmediata tras la señal de “socorro” y una señal de emergencia que emitió la tripulación y que fue recibida por la torre de control.

La tensión escaló, pues, segundos después de que se realizara la llamada Mayday cuando la tripulación no respondió los llamados desde la torre de control. Posteriormente, se estrelló dejando cientos de muertos.

El balance de víctimas tras el accidente

Hasta el momento, el balance de muertos tras el accidente podría estar cerca de las 300 víctimas. Según un balance dado a conocer por la agencia Reuters, se contabilizan más 290 personas fallecidas tras el avionazo en India.

Aunque en el avión viajaban 242 personas con destino a Londres, dentro de la cifra de muertos se encuentran estudiantes que se encontraban en tierra, en la zona en la que impactó la aeronave.

“Aproximadamente 294 personas han muerto. Esto incluye a algunos estudiantes, ya que el avión se estrelló contra el edificio en el que se alojaban”, declaró a Reuters Vidhi Chaudhary, un funcionario de alto rango de la policía estatal.

De acuerdo con Air India había 169 pasajeros indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. El vuelo se dirigía al aeropuerto londinense de Gatwick.

Foto: Reuters.

“Había cadáveres a mi alrededor”: sobreviviente del avionazo

Ramesh Viswashkumar, el único sobreviviente conocido de las 242 personas a bordo del avión de Air India que se estrelló estaba sentado cerca de una salida de emergencia y consiguió saltar al vacío, informó la policía.

“Todo sucedió muy deprisa. Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Me asusté. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor… Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”.

A decir del ministro del Interior de India, Amit Shah, “el avión transportaba casi 125 mil litros de combustible y, debido a las altas temperaturas, no había posibilidad de que se hubiera salvado nadie”.

Se toma ADN a familiares para identificar a las víctimas

El ministro del Interior de India, Amit Shah, confirmó que la recuperación de los cadáveres casi ha terminado por lo que inició una campaña para toma de muestras de ADN a fin de poder entregar los cuerpos a sus familias.

“Se están tomando muestras de ADN de los familiares. Los familiares en el extranjero también han sido informados. Se realizarán alrededor de mil pruebas de ADN. También se han recolectado muestras de los cadáveres. Los cuerpos serán entregados después de las pruebas de ADN”, informó

Air India organiza vuelos de apoyo

Tras el fatal accidente, la empresa Air India anunció que se pusieron a disposición “dos vuelos de socorro” para familiares de los pasajeros fallecidos.

“Air India está organizando dos vuelos de socorro, uno desde Delhi y otro desde Mumbai, a Ahmedabad para los familiares de los pasajeros y el personal de Air India”

Líderes mundiales lamentan avionazo en India

Varios líderes mundiales lamentaron el accidente que cobró la vida de casi 300 personas en India. A través de su cuenta de X, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que las imágenes eran “devastadoras”.

Por su parte, el rey Carlos III expresó sus condolencias a las familias afectadas. La consternación también alcanzó al primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien se dijo “devastado” por el suceso.

A la lista también se sumó el Papa León XIV quien se declaró “profundamente entristecido” por el accidente y transmitió sus “más sentidas condolencias” a las familias y allegados de las víctimas.