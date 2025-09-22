¿Qué significa que la ONU y varios países reconozcan a Palestina como Estado?

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El reconocimiento del Estado palestino por parte de la ONU y varios países marca un giro clave en el conflicto de Medio Oriente. Aunque no implica de inmediato la creación de fronteras ni el fin de la guerra en Gaza, se trata de un paso simbólico con fuerte peso político y diplomático.

Este lunes, Francia, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal, entre otros, anuncian su respaldo oficial a Palestina. La medida se produce en medio de una ofensiva militar israelí y de la creciente presión internacional para rescatar la solución de dos Estados, que busca la convivencia de Israel y Palestina como naciones soberanas.

Reconocer a Palestina: clave en la diplomacia internacional

Cuando un país reconoce oficialmente a Palestina como Estado, acepta que tiene derecho a existir de manera independiente, con gobierno propio y representación internacional. Esto abre la puerta a que Palestina firme tratados, participe en organismos multilaterales y tenga más peso en negociaciones de paz.

En la práctica, sin embargo, este reconocimiento no modifica de inmediato la situación en Gaza o Cisjordania, donde continúan los enfrentamientos y la ocupación israelí. Para Israel, el anuncio es un “acto simbólico” que, según su gobierno, sólo complica el camino hacia un acuerdo de paz.

Más países se suman, pero no todos coinciden

La mayoría de las naciones europeas ya se han pronunciado a favor de Palestina, aunque potencias como Alemania e Italia rechazan hacerlo por ahora, al considerar que el reconocimiento debe llegar al final de un proceso negociado.

Por otro lado, Rusia y países árabes insisten en que la solución de dos Estados es la única salida viable. Estados Unidos e Israel, en cambio, mantienen su rechazo frontal, argumentando que cualquier decisión debe surgir de conversaciones directas entre ambas partes.

¿Qué cambia para Palestina y para Israel?

Para los palestinos, este respaldo significa un impulso moral y político: más países los ven como una nación legítima. También fortalece su posición en foros internacionales, como la Asamblea General de la ONU.

Para Israel, el panorama se complica: el aislamiento diplomático crece y aumentan las presiones para que frene la ofensiva en Gaza. El gobierno de Benjamín Netanyahu incluso evalúa responder con medidas como la anexión de parte de Cisjordania ocupada.

El reconocimiento no resuelve el conflicto de inmediato, pero sí representa un punto de inflexión: más países se alinean con la idea de que la única salida duradera es el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel.