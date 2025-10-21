¿Quién es Boko Haram y por qué sigue asesinando cristianos en Nigeria?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Hecha con IA.

Boko Haram, cuyo nombre significaría “la educación occidental es pecado”, es una amenaza terrorista en Nigeria y una de las razones de la persecución que sufre la comunidad cristiana en el país.

El grupo, que busca imponer una visión estricta del Islam y eliminar cualquier influencia occidental, ha convertido a la nación nigeriana en el país con el mayor número de cristianos asesinados por su fe en el mundo. Aunque el gobierno ha declarado su debilitamiento, sus ataques y los de sus facciones disidentes se mantienen.

¿Quién es Boko Haram? Cultura de violencia

Boko Haram, de acuerdo con la enciclopedia Británica, es un movimiento sectario islámico, fundado en 2002 por Mohammed Yusuf, en el noreste de Nigeria, quien desde 2009 ha perpetrado asesinatos y actos de violencia a gran escala en ese país.

El objetivo inicial era erradicar la corrupción y la injusticia en el territorio nigeriano, que atribuía a influencias occidentales, e imponer la sharia o ley islámica. Posteriormente, el grupo prometió vengar la muerte de Yusuf y otros miembros del grupo, asesinados por las fuerzas de seguridad en 2009. En 2015, juró lealtad al Estado Islámico en Irak.

El grupo, designado como organización terrorista por la ONU y varias naciones occidentales, ha evolucionado a lo largo de los años, dividiéndose en facciones como el Estado Islámico de África Occidental (ISWAP), que sigue teniendo a las comunidades cristianas como un objetivo primario y sistemático. Sus métodos incluyen:

Asesinatos selectivos. Ataques directos a iglesias, aldeas y fiestas cristianas.

Secuestros. Boko Haram e ISWAP son responsables de la privación ilegal de la libertad de mujeres y niñas. Además, se estima que no menos de 600 clérigos cristianos fueron secuestrados desde julio de 2009 hasta septiembre de 2025.

Destrucción de templos. El informe de Intersociety (International Society for Civil Liberties and Rule of Law) de septiembre de 2025 destaca que desde el levantamiento del grupo terrorista Boko Haram (julio de 2009) el total de templos perdidos se estima en 19 mil 100.

¿Por qué Boko Haram persigue a los cristianos en Nigeria?

La persecución por parte de Boko Haram y otros grupos yihadistas se debe a una agenda de hostilidad etnorreligiosa y opresión islámica impulsada por una ideología religiosa.

De acuerdo con datos de Pew Research Center, es la segunda religión más grande en Nigeria. Y el yihadismo ve en esta fe el símbolo de la influencia occidental y un obstáculo para la islamización total.

Entre las razones para seguir violentando a esta comunidad, están:

Objetivo ideológico y conversión. Los ataques de Boko Haram y otros grupos están motivados por el islamismo violento. Asimismo, la insurgencia del grupo terrorista ha forzado a los cristianos a huir de sus hogares para evitar ser asesinados o convertidos por la fuerza al Islam.

Focalización específica en cristianos. Boko Haram y ISWAP continúan atacando a civiles, especialmente a los cristianos. Además, participan en incursiones, donde mujeres y niñas son secuestradas, esclavizadas y asesinadas.

Fracaso del Estado

El factor que permite que Boko Haram y sus facciones sigan con la violencia es la persistente impunidad. Human Rights Watch (HRW) ha denunciado repetidamente la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno nigeriano. La organización ha criticado la ineficacia de las fuerzas de seguridad para proteger a los civiles y su lentitud para investigar los abusos.

El impacto no es sólo en vidas humanas, sino en el desplazamiento forzado. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR) calcula que, como resultado de esta violencia, hay más de 3.1 millones de personas desplazadas en toda Nigeria, forzadas a huir de sus hogares en el noreste y el Cinturón Medio.