¿Quién es Dominique Mamberti, el cardenal que anunciará al nuevo Papa?

El Vaticano designó a Dominique Mamberti como protodiácono del próximo Cónclave para anunciar al nuevo Papa, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, una vez que finalice la congregación católica. ¿Quién es el sacerdote? Te lo compartimos.

Dominique François Joseph Mamberti, originario de Marrakech, Marruecos, es un cardenal católico, diplomático y canonista de la Santa Sede. Tiene 73 años.

French Cardinal Dominique Mamberti has been selected as Protodeacon, meaning he will get to announce "Habemus Papam" to the world pic.twitter.com/VDr5efuTty