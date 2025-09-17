¿Quién es el “Ruso”, narcotraficante por el que EE.UU. ofrece recompensa de 5 mdd?

GENERANDO AUDIO...

Gobierno de EE.UU. Ofrece 5 mdd por el “Ruso”. Foto: U.S Department of Justice

El día de ayer, el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) dio a conocer que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares (mdd) por información que ayude a la captura de Juan José Ponce Félix, el “Ruso”, integrante de la facción de la “Mayiza” del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Juan José Ponce Félix, el “Ruso”?

De acuerdo con la información de la DEA, Juan José Ponce Félix nació en México un 30 de junio de 1982. El “Ruso” trabajó para Ismael “Mayo” Zambada en 2012, dedicándose al secuestro, tortura y asesinato de personas en un rancho de su propiedad, ubicado en Culiacán, Sinaloa.

Años después, Juan José Ponce se convirtió en el líder de los “Rusos”, un grupo armado leal al “Mayo” Zambada que traficaba millones de dólares de narcóticos, como cocaína, fentanilo y metanfetamina, de México hacia Estados Unidos.

Otras actividades delictivas de las que se le acusa a los “Rusos” son el tráfico de armas, y el uso de la violencia para mantener el control en la frontera norte de México.

La DEA también menciona que el “Ruso” estuvo relacionado con actos de corrupción, sobornando a varios miembros del Gobierno de México, así como a elementos de la Policía y el Ejército. Los gastos en sobornos ascendían a un millón de dólares mensuales.

¿Por qué le dicen el “Ruso” a Juan José Ponce Félix?

La canción “El corrido del Ruso”, del grupo Canelos Jrs, menciona que el apodo de Juan José Ponce Félix surgió por el arma que usaba, un rifle AK-47 originario de Rusia, también conocido como “cuerno de chivo”.

“De Rusia viene importado, y a mis manos vino a dar, un cuernito recortado, pa’ cuando haya que pelear, siempre lo traigo terciado, para mi seguridad”, fragmento del corrido.

El tema de Canelos Jr también relata que Juan José Ponce es originario del poblado de Agua Caliente, en Sinaloa.

Recordemos que algunos músicos de regional mexicano, como Peso Pluma y Ernesto Barajas, han revelado que los narcotraficantes se ponen en contacto con los artistas para que les escriban un corrido en su honor, además, son los propios criminales los que ofrecen datos para componer las canciones.

