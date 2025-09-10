GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La investigadora Elizabeth Tsurkov, estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton, fue liberada tras permanecer más de dos años retenida por Kataeb Hezbolá, una milicia chiita respaldada por Irán en Irak. La noticia fue confirmada este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por autoridades de Israel e Irak.

Tsurkov, de 38 años, desapareció en marzo de 2023 mientras realizaba una investigación académica en Bagdad. Viajó con pasaporte ruso debido a las tensiones entre Irak e Israel.

Tras más de 900 días de secuestro, fue entregada a la embajada estadounidense en Irak. Durante ese tiempo, la única prueba de vida fue un video difundido en noviembre de 2023 por medios proiraníes.

Trump celebró la liberación en Truth Social: “Elizabeth Tsurkov […] acaba de ser liberada por Kataeb Hezbolá y ahora se encuentra a salvo en la embajada estadounidense en Irak tras haber sido torturada durante muchos meses”.

¿Quién es Elizabeth Tsurkov?

Tsurkov nació en Rusia, pero creció en Israel, país donde desarrolló gran parte de su carrera académica y profesional, por lo que posee doble nacionalidad.

Es estudiante de doctorado en Ciencia Política en Princeton y forma parte del New Lines Institute for Strategy and Policy, un centro de investigación con sede en Washington. Su trabajo se centra en los conflictos de Medio Oriente, en especial en el levantamiento sirio y la guerra civil en Siria.

En enero de 2023 viajó a Irak con su pasaporte ruso para continuar su investigación académica. Dos meses después, en marzo, desapareció en Bagdad.

El gobierno israelí informó en julio de ese año que Tsurkov había sido secuestrada por Kataeb Hezbolá, una milicia chiita designada como organización terrorista por Estados Unidos desde 2009.

Reacciones oficiales

El presidente de Israel, Isaac Herzog, destacó en X: “Emocionado por la liberación de Elizabeth Tsurkov. El fin de la pesadilla que vivió y su regreso a la libertad son una gran noticia. Agradezco a todos los involucrados en la labor de liberación de Elizabeth y a quienes luchan por ella en todo el mundo y en Israel”.

Además, Herzog dedicó un agradecimiento especial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “su compromiso con su liberación”.

Por su parte, el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, dijo que la liberación fue resultado de “meses de esfuerzos de seguridad” y aseguró que Irak no permitirá que su soberanía sea vulnerada.

Aunque Tsurkov ya está en libertad, Herzog recordó que aún hay 48 personas retenidas en Gaza. “Ojalá podamos escuchar pronto buenas noticias sobre las 48 personas secuestradas que aún permanecen cruelmente retenidas en el infierno del cautiverio en Gaza”.

