Ella es Kate Middleton, la princesa de Gales que anunció que tiene cáncer

Kate Middleton padece cáncer y se encuentra en tratamiento. Foto: AFP

Catalina de Gales, también conocida como Kate Middleton, es un miembro de la Familia Real británica. Es la esposa de William, príncipe de Gales, quien actualmente es el primero en la línea de sucesión al trono británico.

A continuación en Unotv.com te decimos algunos datos sobre Kate Middleton, de quien se dio a conocer el viernes 22 de marzo de 2024 que padece cáncer y que ya está bajo un tratamiento de quimioterapia.

Ver más A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Kate Middleton: dónde nació, quiénes son sus padres y hermanos

Nacimiento y familia:

Nació el 9 de enero de 1982 en el Royal Berkshire Hospital de Reading, Inglaterra

Creció en Chapel Row, un pueblo cerca de Newbury, Berkshire

Sus padres son Carole y Michael Middleton, quienes no tienen títulos nobiliarios

Tiene dos hermanos menores: Pippa Middleton y James Middleton

Kate Middleton ahora pertenece a la realeza; sin embargo, sus orígenes son de una familia de clase media alta.

Fue hasta la universidad que conoció al príncipe William, hijo mayor del rey Carlos III y de la princesa Diana de Gales.

¿Dónde y qué estudió Kate Middleton?

Kate Middleton estudió en el St. Andrew’s School y en el Marlborough College.

Se graduó en Historia del Arte por la Universidad de St. Andrews, donde conoció al príncipe, nieto de la reina Isabel II.

Matrimonio y vida familiar

Se casó con el príncipe William el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster. Fue un evento de gran magnitud que atrajo la atención de todo el mundo.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Familia Real, asistieron más de mil 900 invitados, incluyendo miembros de la realeza de todo el mundo, dignatarios políticos, celebridades y amigos de la pareja.

El costo total de la boda se estimó en 30 millones de libras esterlinas.

Kate Middleton, hijos

Ella y el príncipe tienen tres hijos:

Jorge : nació el 22 de julio de 2013. Es el segundo en la línea de sucesión al trono

: nació el 22 de julio de 2013. Es el segundo en la línea de sucesión al trono Carlota : nacida el 2 de mayo de 2015, es la tercera en la línea para ocupar el trono

: nacida el 2 de mayo de 2015, es la tercera en la línea para ocupar el trono Luis: es el más pequeño y nació el 23 de abril de 2018

Títulos y deberes reales de Kate Middleton

Ostenta los títulos de:

Princesa de Gales

de Duquesa de Cambridge

de Condesa de Strathearn

de Baronesa Carrickfergus

Se dedica a la labor benéfica y social, principalmente en aquellas centradas en temas como la salud mental, infancia y educación.

Es patrona de varias organizaciones benéficas, incluyendo la Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge.

Es conocida por su estilo elegante, su trabajo caritativo y su papel como madre. Se espera que ella y el príncipe sean los próximos reyes del Reino Unido.

Datos curiosos sobre Kate Middleton: