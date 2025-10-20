GENERANDO AUDIO...

FOTO: AFP

Sanae Takaichi, política japonesa de 64 años, podría hacer historia al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón, un país donde la presencia femenina en los puestos más altos del poder sigue siendo muy baja.

¿Cuál es su trayectoria política?

Takaichi nació y creció en la prefectura de Nara, en el centro de Japón. A diferencia de muchos políticos japoneses, no proviene de una familia con trayectoria política. Su madre fue agente de policía y su padre trabajó en una empresa automotriz.

Estudió en la Universidad de Kobe, donde formó parte de una banda como baterista y era aficionada a las motocicletas. Tras graduarse, realizó una estancia en Estados Unidos, donde trabajó como asistente de Patricia Schroeder, representante demócrata por el estado de Colorado.

Fue elegida por primera vez como miembro del Parlamento japonés en 1993, y desde entonces ha ocupado diversos cargos en el gobierno. Ha sido ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones, y también responsable de la seguridad económica del país.

Takaichi ha buscado en dos ocasiones la lideranza del Partido Liberal Democrático (PLD), en 2021 y 2024, lo que la ha posicionado como una figura relevante dentro de la política japonesa.

Retos que enfrentaría Sanae Takaichi

El principal desafío de Takaichi es reunir el apoyo necesario en la Dieta japonesa, el Parlamento del país, para ser elegida primera ministra.

Actualmente, el Partido Liberal Democrático enfrenta una reducción en su representación tras las recientes elecciones, por lo que no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras.

Esto obliga a Takaichi a negociar con otros partidos políticos para formar una coalición que le permita encabezar el gobierno japonés.

Una posible nueva etapa política para Japón

De concretarse su elección, Sanae Takaichi se convertiría en la primera mujer en liderar Japón, marcando un cambio significativo en la política nacional. Su eventual llegada al cargo abriría un nuevo capítulo en la historia del país, donde la participación femenina en altos puestos de poder continúa siendo limitada.