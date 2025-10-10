GENERANDO AUDIO...

Líder opositora venezolana María Corina Machado. FOTO: AFP

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz, anunció el Comité Noruego del Nobel.

¿Quién es la venezolana María Corina Machado?

María Corina Machado es una ingeniera industrial venezolana que comenzó su carrera política como diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela. Después de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, Machado y otros legisladores de la oposición se negaron a reconocer la victoria en las urnas del protegido de Chávez, Nicolás Maduro.

Durante este tiempo, Machado se convirtió en uno de los líderes más visibles de la oposición.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

En 2023, Machado anunció que se postularía en las primarias de la oposición, pero meses antes de las primarias, se le prohibió ocupar cargos públicos durante 15 años. La prohibición no afectó su capacidad para postularse en las primarias porque la oposición las realizó sin apoyo estatal, y Machado ganó las elecciones por una abrumadora mayoría. De todos modos, no pudo registrarse con las autoridades electorales para aparecer en la boleta electoral en la carrera presidencial.

Machado respaldó al exdiplomático Edmundo González como candidato de la oposición para competir contra Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado y González hicieron campaña juntos, hablando ante grandes multitudes en todo el país empleando una retórica emocional, incluso sobre su esperanza de que los muchos que han emigrado de Venezuela en los últimos años regresen a casa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró ganador a Maduro a pesar de que nunca publicó los recuentos de votos. La oposición refutó este resultado al declarar a González como ganador, diciendo que el 73% de los recuentos de votos reunidos por sus partidarios en los centros de votación en todo el país mostraban que su candidato Edmundo González tenía más del doble de votos que Maduro.

La oposición llamó a sus partidarios a protestar pacíficamente contra el resultado electoral del CNE. Más de 2 mil personas fueron arrestadas por participar en protestas después del concurso, según el gobierno.

Después de las elecciones, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, inició investigaciones penales sobre María Corina Machado, González.

González voló a España en septiembre de 2024 para solicitar asilo. Poco después, Machado anunció que permanecería en Venezuela.

En diciembre de 2024, el Parlamento Europeo concedió a González y Machado el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Machado estuvo representada en la ceremonia por su hija, Ana Corina Sosa.

La líder opositora venezolana María Corina Machado apareció en público el 9 de enero de 2025, uniéndose a una protesta en Caracas contra la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato. Su aparición marcó su primera salida pública desde agosto, cuando se escondió en un lugar desconocido. Después de su comparecencia, Machado fue detenida brevemente después de unirse a la protesta de Caracas y luego liberada.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Premio Nobel de la Paz corresponde a 11 millones de coronas suecas, unos 1,2 millones de dólares, se entregará en Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del industrial sueco Alfred Nobel, fundador de los premios.