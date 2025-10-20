GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El economista y político boliviano Rodrigo Paz Zamora se convierte en el nuevo presidente de Bolivia tras ganar el balotaje del 19 de octubre de 2025 con el 54.5% de los votos frente al expresidente Jorge Quiroga. Su triunfo marca el fin de dos décadas de gobiernos socialistas y abre una nueva etapa de centro-derecha moderada en el país andino.

Hijo de un expresidente y heredero de una dinastía política

Rodrigo Paz nació el 22 de septiembre de 1967 en España, durante el exilio político de su familia. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993, y sobrino del guerrillero Néstor Paz y del histórico líder Víctor Paz Estenssoro, artífice del voto universal y de la reforma agraria.

Su infancia estuvo marcada por la migración y el activismo político. “En la lucha de mis padres por la democracia, hemos vivido en 10 países diferentes”, relató en entrevista con AFP, recordando que pasó su niñez en Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Panamá, además de España.

Un político con recorrido y discurso conciliador

A lo largo de su trayectoria, Paz fue diputado, alcalde y senador por Tarija, una región clave por su riqueza en gas y petróleo. Su estilo pragmático y su capacidad para negociar le permitieron mantenerse vigente pese a no pertenecer a los grandes partidos tradicionales.

En 2025, compitió bajo las siglas del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentándose como un hombre de consensos y un candidato alejado de los extremos ideológicos. Durante su campaña utilizó lemas diversos, desde el conservador “Dios, familia, patria” hasta el histórico “hasta la victoria siempre”, buscando conectar con diferentes sectores del electorado.

“Capitalismo para todos”, su proyecto económico

Su principal propuesta es un modelo de “capitalismo para todos”, centrado en la reducción del gasto público, la formalización de la economía y la apertura a la inversión privada.

Paz también promete reformas constitucionales que modernicen el sistema económico sin alterar la estabilidad social.

“No tengo por qué definirme, sino ofrecer al país una alternativa”, respondió en una entrevista con CNN cuando fue cuestionado sobre su ideología.

Un líder atípico en redes y en campaña

Durante cinco años, Rodrigo Paz recorrió cientos de municipios de Bolivia, priorizando el contacto directo con los ciudadanos. Su compañero de fórmula, el expolicía e influencer Edmand Lara, aportó fuerza mediática a la campaña, aunque generó controversia por su protagonismo.

En redes sociales, Paz se muestra activo y cercano, compartiendo videos junto a su padre y mensajes que apelan a la memoria democrática del país. Su parecido físico con Jaime Paz Zamora —cejas pobladas y cabello negro intenso— despierta simpatía entre votantes de la vieja izquierda.

Un presidente que promete cambio sin confrontación

Con su victoria, Bolivia inicia una nueva era política tras 20 años de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS). El nuevo mandatario promete un gobierno de unidad y renovación, basado en la eficiencia y el respeto institucional.

“Yo espero entrar a gobernar, tomar las decisiones adecuadas. Y no a la reelección, que venga otro”, declaró a la AFP, reafirmando su rechazo a perpetuarse en el poder.

Su perfil moderado, su historia familiar y su visión económica hacen de Rodrigo Paz una figura clave para entender el nuevo rumbo político de Bolivia en los próximos años.