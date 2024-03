¿Quién es y qué hace actualmente Roberto Canessa, sobreviviente real de “La Sociedad de la Nieve”?

Roberto Canessa, izq. protagonista real de La Sociedad de la Nieve. Foto. UnoTV

Roberto Canessa es uno de los sobrevivientes de aquella tragedia de aviación en los Andes, la cual dio origen a varios libros y a la exitosa cinta, “La Sociedad de la Nieve”, una de las candidatas a los Premios Oscar 2024 y que tuvo un éxito arrollador en los Premios Goya. Por esta razón en Unotv.com, te diremos quién es y qué hace actualmente Roberto Canessa.

¿Quién es Roberto Canessa?

Su nombre real es Roberto Jorge Canessa Urta, nació en Montevideo Uruguay, tiene actualmente 71 años, y es un reconocido cardiólogo infantil, además de conferencista.

A los 19 años, mientras viajaba en avión con un grupo de 45 personas, ligados al equipo de rugby Old Christians, se estrelló en los Andes en su trayecto hacia Chile.

Canessa, entonces de 19 años y estudiante de Medicina, prácticamente salió ileso del percance y tras el accidente atendió a los heridos, ideó las hamacas para los heridos y finalmente se convirtió en “expedicionario” y fue a buscar ayuda para los sobrevivientes.

Dichosamente, después de 2 meses del accidente, Roberto encontró ayuda.

¿Qué hace ahora el protagonista real de “La Sociedad de la Nieve?

Ese episodio de estar en la línea entre la vida y la muerte, lo marcó definitivamente, por lo que Roberto Canessa decidió graduarse como médico y convertirse en cardiólogo pediatra. Atiende especialmente a pequeñitos con cardiopatías congénitas con los que Roberto se siente especialmente conectado.

Roberto Canessa hace un símil entre lo que vivió en Los Andes, y que dio pie a la cinta “La Sociedad de la Nieve”, y la vida de estos niños, ambos estuvieron en el límite entre la vida y la muerte, así que ayuda a estos niños, muchos de ellos casi desahuciados, a impugnar su final preestablecido y luchar por la vida.

Asimismo, Roberto Canessa destacó en el campo de la medicina, ganó tres veces el Premio Nacional de Medicina de Uruguay y se le nombró Honorary Fellow of the American society of Echocardiography; también se desempeñó como jefe del departamento de Ecocardiografía y Cardiología del Hospital Italiano de Montevideo.

Participa en la sociedad Kardias que atiende a niños con problemas cardiacos.

El conferencista

Por si fuera poco el protagonista real que dio pie a la película “La Sociedad de la Nieve” que compite en los Oscar 2024 también dicta conferencia de liderazgo. De hecho, en nuestro país estará en abril en diversos puntos de la República Mexicana.

A decir de Pablo Vierci, coautor del libro “Tenía que sobrevivir” –donde se cuenta cómo este accidente aéreo inspiró la vocación de Roberto Canessa para salvar vidas—“Roberto te enseña, desde 1972 hasta el día de hoy, a impugnar el final preestablecido”.