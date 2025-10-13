¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados tras más de dos años en Gaza?

GENERANDO AUDIO...

Después de más de dos años de cautiverio en Gaza, 20 rehenes israelíes vivos fueron liberados este lunes como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que puso fin a una de las guerras más sangrientas del siglo en Medio Oriente.

Los secuestrados fueron tomados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, el más mortífero en la historia de Israel, que dejó más de 1,200 muertos y decenas de desaparecidos. La liberación de los cautivos fue parte del plan de tregua impulsado por Donald Trump, junto a Egipto, Catar y Turquía, que permitió el canje por casi 2 mil presos palestinos.

Héroes, civiles y familias entre los liberados

A continuación, los perfiles de las 20 personas que regresaron a Israel tras 739 días de secuestro:

Matan Angrest, 22 años

Sargento capturado en su tanque cerca de Nahal Oz al intentar detener a los comandos de Hamás. De Kiryat Bialik, fanático del Maccabi Haifa. Su familia preparaba un viaje a Dubái por el fin de su servicio militar.

Gali y Ziv Berman, 28 años

Gemelos israelíes-alemanes secuestrados en el kibutz Kfar Aza, incendiado durante el ataque. Productores musicales y aficionados al fútbol. Sus padres sobrevivieron.

Elkana Bohbot, 36 años

Productor del festival Supernova, donde ocurrió la masacre. Casado con una colombiana, recibió la nacionalidad de ese país tras su secuestro. Apareció en un video de Hamás junto a otro rehén.

Rom Braslavski, 21 años

Israelí-alemán de Jerusalén, guardia del festival Supernova. Se quedó ayudando a otros y fue herido. En 2025, un video lo mostró débil y presionado.

Nimrod Cohen, 21 años

Soldado capturado junto a tres compañeros muertos en Nahal Oz. De Rehovot. Su madre guarda el cubo Rubik quemado hallado en su tanque.

David y Ariel Cunio, 35 y 28 años

Hermanos israelí-argentinos de Nir Oz. Secuestrados con seis familiares, la mayor captura familiar del ataque. David es actor de la película Youth (2013).

Evyatar David, 24 años

Secuestrado del festival Supernova junto a su amigo Guy Gilboa Dalal. En un video, Hamás lo mostró “cavando su propia tumba”. Su familia es de Kfar Saba.

Guy Gilboa Dalal, 24 años

Amigo de Evyatar. Primerizo en una rave, fue visto en un video de Hamás junto a su compañero, atados en un túnel. Estudiaba japonés.

Maxim Herkin, 37 años

Israelí-ruso, vivía en Tirat Carmel. Padre de una niña en Rusia. Fue visto herido y vendado en un video de Hamás.

Eitan Horn, 39 años

Argentino-israelí de Kfar Saba, secuestrado de Nir Oz. Educador y activista juvenil. Su hermano Yair fue liberado en febrero.

Segev Kalfon, 27 años

De Dimona, trabajaba con su familia en una panadería. Fue capturado al intentar esconderse en el desierto del Néguev.

Bar Kuperstein, 23 años

Enfermero militar de Holon. Fue secuestrado en Supernova mientras atendía a heridos. Desde joven cuidó de su padre discapacitado.

Omri Miran, 48 años

Masajista israelí-húngaro, secuestrado frente a su esposa e hijas en Nahal Oz. Apareció en un video pidiendo al gobierno negociar con Hamás.

Eitan Mor, 25 años

Guardia de seguridad del festival Supernova. Hijo de una familia religiosa de Kyriat Arba. Su padre fundó un grupo de familiares de rehenes.

Yosef Haim Ohana, 25 años

Barman de Kyriat Malakhi. Intentó auxiliar heridos durante el ataque. Apareció en un video de 2025 junto a Elkana Bohbot.

Alon Ohel, 24 años

Pianista con nacionalidad serbia y alemana. De Lavon, norte de Israel. Secuestrado tras regresar de Asia; estaba por iniciar sus estudios musicales.

Avinatan Or, 32 años

Israelí-británico de Shilo. Fue secuestrado junto a su novia, Noa Argamani, liberada en 2024. Planeaban mudarse juntos a Beersheba.

Matan Zangauker, 25 años

De Nir Oz, fue capturado junto a su novia Ilana Gritzewsky, liberada en 2023. Trabajaba en una granja de cannabis medicinal.

Un regreso entre lágrimas y homenajes

Miles de personas recibieron a los liberados en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, con cantos, banderas y fotografías de quienes aún permanecen desaparecidos.

En Jerusalén, el gobierno confirmó que los 20 rehenes fueron trasladados a hospitales para revisión médica y atención psicológica. Algunos presentan signos de desnutrición y trauma postraumático, según el Ministerio de Salud israelí.

Las familias agradecieron los esfuerzos diplomáticos que hicieron posible la tregua, aunque reclamaron la búsqueda de otros cautivos cuyos paraderos aún se desconocen.

Los que no volvieron

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, confirmó la muerte de cuatro rehenes israelíes cuyos cuerpos serán devueltos en las próximas horas. Sus nombres no fueron revelados por respeto a las familias.

En total, más de 240 personas fueron secuestradas durante los ataques de octubre de 2023. Con esta entrega, solo un pequeño grupo permanece bajo custodia o en paradero incierto.

Símbolos de resistencia y esperanza

El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la liberación como “un momento de profunda emoción nacional”, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum (en visita diplomática en Egipto) expresó solidaridad con las familias israelíes y palestinas que sufrieron la guerra.

Para Israel, el retorno de los cautivos representa más que un cierre simbólico: es el fin de una era de miedo y angustia colectiva que marcó a toda una generación.