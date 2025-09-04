¿Quiénes son “Los Choneros” y “Los Lobos”? EE. UU. los señala como terroristas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de Ecuador

El Gobierno de Estados Unidos designó a los grupos “Los Choneros” y “Los Lobos” como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT). La medida se dio a conocer tras una reunión entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y busca reforzar la seguridad en la región.

Ambos grupos han atacado y amenazado a funcionarios públicos, jueces, fiscales, periodistas y sus familias en Ecuador. Según autoridades estadounidenses, están vinculados al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación, con el objetivo de controlar las rutas de tráfico de drogas mediante violencia y terror contra la población.

En julio de 2025, Ecuador y EE. UU. extraditaron al líder de “Los Choneros”, Fito Macías, convirtiéndose en el primer ciudadano ecuatoriano extraditado a Estados Unidos por estos delitos.

Reacción oficial y medidas legales contra “Los Choneros” y “Los Lobos”

El secretario Rubio destacó en su cuenta de X que la designación de estas organizaciones refuerza la seguridad regional y demuestra que el terrorismo no tiene lugar en el hemisferio occidental.

El presidente Daniel Noboa expresó: “Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca. Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país”.

Las medidas se aplican bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224, y entrarán en vigor tras su publicación en el Registro Federal.

Con esta acción, EE. UU. y Ecuador buscan interrumpir las fuentes de financiamiento de los carteles, reducir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

