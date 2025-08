El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, la máxima pena posible por los delitos de soborno y fraude procesal, en un fallo histórico que lo convierte en el primer exmandatario del país condenado penalmente y privado de la libertad.

Además de la sentencia, Uribe, de 73 años, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo superior a ocho años, según lo dictado por una jueza de Bogotá este viernes.

La decisión, que ya había sido anticipada por filtraciones de prensa, fue ratificada en audiencia virtual a la que el expresidente asistió visiblemente molesto, según reportes.

“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba un grupo de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.

Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837 mil dólares.

La defensa del expresidente anunció que apelará un fallo que considera politizado y presionado por sectores de izquierda. Horas antes de la sentencia, Uribe escribió en la red X que preparaba su apelación, refugiado en su familia y “fundamentalmente la oración”.

Al inicio de la audiencia, la jueza Heredia lamentó que el fallo se filtrara anticipadamente. Acusó a uno de los hijos de Uribe de divulgarlo, lo que provocó una reacción inmediata del exmandatario:

“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, dijo Uribe, interrumpiendo a la jueza.