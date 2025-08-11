GENERANDO AUDIO...

Iván Duque, expresidente de Colombia, se expresó por la muerte de Uribe. Fotos: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el exmandatario Iván Duque, se pronunciaron sobre la muerte del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado a balazos en junio.

Duque dedicó unas palabras al legislador fallecido después de pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías. El expresidente recordó a Uribe como un líder íntegro y transparente.

Reacciones por la muerte de Miguel Uribe, excandidato presidencial en Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, lamentó en redes sociales la muerte de Miguel Uribe Turbay.

“Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. (…) eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida”

Fue parte de la publicación de Gustavo Petro

Duque, por su parte, escribió un mensaje en X dedicado a Miguel Uribe, mediante el que envió su solidaridad con la familia y todos sus seres queridos.

“Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”

Iván Duque

La primera en dar a conocer el deceso del excandidato presidencial fue su esposa, María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram. Despidió a su pareja con una imagen en la que aparecen juntos.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor”

María Claudia Tarazona

ONU Derechos Humanos Colombia también se manifestó por la pérdida:

¿Qué le pasó a Miguel Uribe?

El estado de salud del legislador se revirtió a estado crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, había informado previamente la clínica que lo atiende.

El intento de asesinato contra el legislador se produjo en la localidad de Fontibón, en Bogotá, la capital del país, durante un acto de campaña. Uribe salió gravemente tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Desde entonces se encontraba hospitalizado.

La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos 10 personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado contra Uribe.

Varias personas han sido detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual del asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.

