Detienen a 150 personas en Francia por disturbios; siguen las inconformidades

No es Rusia, es Francia



No hay escándalo porque es el jardín de Macron tras el asesinato de un adolescente de 17 años por parte de la policía en París. La Corte Penal Internacional no lo condena porque es selectiva en los derechos humanos



Otro día de protesta ¡Arde París! pic.twitter.com/92gSYolJhV