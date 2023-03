Además del tiroteo en Nashville, otros incidentes escolares que han enlutado a EU

Los tiroteos registrados en escuelas han conmocionado a EU. Foto: AFP/Getty Images.

Un tiroteo en una escuela primaria de Nashville, Tennessee, dejó un saldo de tres niños y tres adultos muertos; el incidente fue perpetrado por una joven, que habría sido, incluso, una antigua alumna del colegio. Este hecho se una a lista de balaceras en institutos educativos que han enlutado a los Estados Unidos. A continuación, ve un recuento.

¿Qué otros tiroteos en escuelas han enlutado a Estados Unidos?

A pocos mese de haber iniciado 2023, en la Unión Americana ya ha registrado tiroteos en escuelas, que han dejado varias personas heridas y lamentables pérdidas humanas, como son:

Universidad Estatal de Michigan

Cinco personas resultaron lesionadas y tres fallecieron, el pasado 13 de febrero, al registrarse una serie de disparos por arma de fuego en el campus de la Universidad Estatal de Michigan.

De acuerdo con información de la policía, el lunes por la noche se produjeron varias detonaciones y se ordenó a los estudiantes y personal buscar refugio en el lugar. Autoridades de seguridad señalaron que el sospechoso, identificado como “un hombre bajo con máscara, posiblemente negro”, parecía estar solo y se desplazaba a pie. El tirador, de 43 años, finalmente se suicidó.

Escuela de Iowa

Un ataque dirigido contra una escuela de Des Moines, Iowa, terminó con la vida de dos estudiantes, además de un empleado herido y tres sospechosos detenidos.

La policía señaló que el ataque era dirigido contra alguien y no se trataba de una acción al azar. El tiroteo se realizó en un programa educativo de nombre Starts Right Here, que ayuda a jóvenes en situación de riesgo.

Otros tiroteos en la Unión Americana

Universidad de Virginia – 13 de noviembre de 2022

La policía detuvo al presunto autor de un tiroteo suscitado la noche del domingo 13 de noviembre de 2022, que dejó tres personas muertas y dos heridas en el campus principal de la Universidad de Virginia, en Charlottesville.

El pistolero fue identificado como Christopher Darnell Jones Jr., alumno de la casa de estudios.

Escuela secundaria de San Luis, Misuri – 24 de noviembre de 2022

Un exalumno de una escuela secundaria de San Luis, Misuri, irrumpió en las instalaciones antes de empezar a disparar en contra de una maestra y un adolescente, así como herir a otras seis personas.

Los hechos, donde el agresor de 19 años de edad perdió también la vida en un intercambio de balazos con la policía, ocurrieron la mañana del 24 de octubre de 2022 en la Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas.

Escuela Primaria Robb de Uvalde – 24 de mayo de 2022

El tiroteo en la Escuela Primaria Robb, ubicada en la ciudad de Uvalde, Texas, del 24 de mayo de 2022, conmocionó a la sociedad estadounidense. Un joven de 18 años, realizó una serie de disparos en una centro de enseñanza elemental, en donde la mayoría de las víctimas eran de origen mexicano.

El tiroteo terminó con la vida de 21 personas: 19 niños y dos maestros, además del atacante.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó que el atacante posteó en redes y 30 minutos antes de llegar a la escuela: “voy a dispararle a mi abuela”.

Escuela secundaria de Texas – 18 de mayo de 2018

Un estudiante de la Escuela Secundaria Santa Fe, Texas, que portaba un arma de fuego, mató a ocho alumnos y dos maestros; incluso el joven escondió artefactos explosivos en inmediaciones de las instalaciones.

Escuela secundaria de Florida – 14 de febrero de 2018

El 14 de febrero de 2018, 17 personas, entre ellas 14 adolescentes, murieron después de que un joven de 19 años realizó disparos en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida.

Escuela secundaria de Washington – 24 de octubre de 2014

En la Escuela Secundaria de Marysville, Washington, cuatro personas murieron cuando, de manera aleatoria, un adolescente de 15 años inició un tiroteo, antes de dispararse él mismo.

Universidad del Norte de Illinois – 14 de febrero de 2008

Un estudiante de 27 años inició un tiroteo en la Universidad de Norte de Illinois, ubicada en DeKalb, ejecutó a cinco personas antes de quitarse la vida. El autor, que portaba dos pistolas y una escopeta, abrió fuego en el salón de clase con 140 estudiantes.