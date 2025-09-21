Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el Estado de Palestina
Reino Unido, Canadá y Australia se unieron a la lista de países que reconocen al Estado de Palestina, antes de la Asamblea General de la ONU, una decisión que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó como un “peligro” para Israel.
Primer ministro del Reino Unido “reconoce oficialmente el Estado de Palestina”
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo que su país reconoce formalmente el Estado de Palestina, en un cambio histórico en décadas de política exterior británica.
“Hoy, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina para revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados”, dijo Starmer en un mensaje en la red social X.
Canadá ofrece colaboración para construir promesa de futuro pacífico
Asimismo, Canadá también informó que reconoce el Estado de Palestina, informó el primer ministro, Mark Carney, en momentos en que aumenta la presión de países occidentales sobre Israel para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.
“Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”, dijo Carney en un comunicado que compartió en redes sociales.
Australia reconoce el “independiente y soberano Estado de Palestina”
También Australia se unió a los países que “reconoce formalmente el independiente y soberano Estado de Palestina”, anunció el domingo el primer ministro, Anthony Albanese.
“Al hacerlo, Australia reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio”, dijo Albanese en un comunicado, mientras el Reino Unido y Canadá hicieron lo propio en una medida que busca aumentar la presión sobre Israel para que termine la guerra en Gaza.
“El acto de reconocimiento de hoy refleja el compromiso de larga data de Australia con una solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia una paz y seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino”, agregó el ejecutivo.