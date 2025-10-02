GENERANDO AUDIO...

La policía británica reportó este jueves un ataque frente a una sinagoga en Mánchester, en el noroeste de Reino Unido, que dejó dos muertos y tres personas gravemente heridas.

El hecho ocurrió durante Iom Kipur (Día del Perdón) cerca de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, donde un coche arremetió contra peatones y varias personas fueron apuñaladas.

Acciones de la policía

La Policía del Gran Mánchester (GMP) indicó que tras recibir llamadas de testigos, agentes armados se desplazaron a la zona y abrieron fuego contra el sospechoso, quien habría sido abatido.

En un comunicado en la red social X, la policía explicó que el hombre llevaba consigo objetos sospechosos, por lo que un equipo especializado en artefactos explosivos acudió al lugar.

Personal de emergencia

Hay fuerte presencia policial y de ambulancias en la zona. El Servicio de Ambulancias del Noroeste detalló que envió recursos y personal médico con chalecos antibalas y cascos protectores.

“En estos momentos estamos evaluando la situación y trabajando con otros miembros de los servicios de emergencia”, señalaron las autoridades sanitarias.

Autoridades locales

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, calificó lo ocurrido como un incidente grave, pero aclaró que el peligro inmediato parece haber pasado gracias a la rápida intervención de la policía.

“Yo les diría a quienes me estén escuchando, en primer lugar, que eviten la zona (…) pero al mismo tiempo puedo tranquilizarlos inmediatamente diciéndoles que el peligro inmediato parece haber pasado”, declaró en entrevista con la BBC.

Reacción de la monarquía

El rey Carlos III expresó estar “profundamente conmocionado y apenado” por el ataque, al que calificó de “horrible”.

El monarca señaló que tanto él como la reina Camila recibieron con tristeza la noticia, destacando además que el hecho ocurrió en una fecha significativa para la comunidad judía, que celebra este jueves la festividad de Yom Kipur.

