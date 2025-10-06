GENERANDO AUDIO...

El recién nombrado primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu. Foto: Reuters

El nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renunció el lunes, pocas horas después de nombrar a su nuevo gabinete, después de que aliados y enemigos por igual amenazaran con derrocar su Gobierno.

Su dimisión, inesperada y sin precedentes, supuso un nuevo agravamiento de la crisis política francesa. Las bolsas francesas caían bruscamente, al igual que el euro, al conocerse la noticia de la dimisión.

El partido ultraderechista Reagrupación Nacional instó inmediatamente al presidente, Emmanuel Macron, a convocar elecciones parlamentarias anticipadas.

Tras semanas de consultas con todos los partidos políticos, Lecornu, un estrecho aliado de Macron, nombró el domingo a sus ministros, y el gabinete tenía previsto celebrar su primera reunión el lunes por la tarde.

Sin embargo, la nueva formación del gabinete ha enfadado a opositores y aliados por igual, que la consideran demasiado derechista o insuficiente, lo que plantea dudas sobre cuánto tiempo podría durar, en un momento en que Francia ya está sumida en una profunda crisis política, sin que ningún grupo tenga mayoría en un Parlamento fragmentado.

Lecornu presentó su dimisión a Macron el lunes por la mañana.

“El señor Sébastien Lecornu ha presentado la dimisión de su Gobierno al presidente de la República, que la ha aceptado”, dijo la oficina de prensa del Elíseo.

La política francesa se ha vuelto cada vez más inestable desde la reelección de Macron en 2022 por la falta de un partido o agrupación que ostente la mayoría parlamentaria.

La decisión de Macron de convocar unas elecciones parlamentarias anticipadas el año pasado agravó la crisis al resultar en un Parlamento aún más fragmentado. Lecornu, que no fue nombrado hasta el mes pasado, es el quinto primer ministro de Macron en dos años.

“No puede haber vuelta a la estabilidad sin una vuelta a las urnas y la disolución de la Asamblea Nacional”, declaró el líder de la Reagrupación Nacional, Jordan Bardella, tras la dimisión de Lecornu.

El CAC 40 de París caía un 1.5%, convirtiéndose en el índice con peor comportamiento de Europa, mientras las acciones bancarias sufrían un fuerte revés, dejando a BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole con una caída del 4-5%.