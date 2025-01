El poeta mexicano Julio Trujillo fue reportado como desaparecido en Inglaterra, y las autoridades emitieron una ficha de búsqueda para su localización.

La policía de Devon y Cornwall publicó dicha ficha para dar con el paradero del poeta, de 55 años de edad.

APPEAL | We continue to be concerned for the welfare of 55-year-old Julio Trujillo, who has been reported missing.https://t.co/yYoNmAJRlD pic.twitter.com/uk4999ey2H