Reportan que China destruyó un supuesto meteorito con un misil

En la provincia de Shandong, China, medios de comunicación reportaron que un misil interceptó un presunto meteorito, el cual tenía una forma esférica y de un intenso color rojizo.

Según los medios chinos, el meteorito tenía una forma de “bola de fuego” y fue interceptado. En las imágenes, compartidas por diversas cuentas de X, antes Twitter, como @Defence_Index se observó al objeto cruzar el cielo.

En segundos, otro objeto entró a la escena, sería el misil, el cual impactó al supuesto meteorito y al parecer lo destruyó. La imagen es espectacular.

¿Se puede destruir un meteorito?

Según datos de la IA, se puede destruir un meteorito con un misil, pero, debe se debe de tener en cuenta algunas características como:

Objetos pequeños (menos de 50 metros): Se podrían destruir o fragmentar con un misil convencional o nuclear.

Grandes (más de 140 metros): Sería muy difícil destruirlos; lo más viable sería desviarlos de su trayectoria.

Si el meteorito se detecta con años o meses de anticipación, hay tiempo de planear una misión para desviar su curso.

Si se detecta días antes, la única opción sería intentar desintegrarlo o reducir su impacto, pero el éxito sería muy incierto.

Ya se han hecho pruebas. En 2022, la NASA probó la misión DART, que desvió un asteroide chocando una nave contra él. Fue un éxito y demostró que sí se puede alterar la trayectoria de estos cuerpos.

Usar un misil nuclear es una opción teórica, pero destruirlo puede causar que caigan múltiples fragmentos a la Tierra, lo cual también es peligroso.