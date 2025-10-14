Reportan que Hamás realizó ejecuciones públicas en Gaza horas después del tratado de paz con Israel

GENERANDO AUDIO...

Apenas horas después de firmar un tratado de paz con Israel, el grupo islamista Hamás llevó a cabo ejecuciones públicas masivas en la Franja de Gaza, según reportes difundidos este martes 14 de octubre de 2025. Videos compartidos en redes muestran a ocho hombres arrodillados, golpeados y con los ojos vendados, antes de ser asesinados a tiros por hombres armados de Hamás frente a una multitud que los vitoreaba.

De acuerdo con información de la BBC, el grupo afirmó —sin ofrecer pruebas— que las víctimas eran “colaboradores de Israel”. Entre los ejecutados se encontraría Ahmad Zidan al-Tarabin, señalado por reclutar agentes para una milicia rival no alineada con Hamás, según el medio israelí Ynet News.

Hamás busca reafirmar control en Gaza tras la retirada israelí

Tras la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Hamás inició una ofensiva interna para reafirmar su dominio sobre Gaza, atacando a los clanes familiares armados que ganaron fuerza durante el conflicto. El domingo, 52 miembros del clan Dagmoush murieron en combates con las fuerzas internas de Hamás, junto con 12 combatientes del propio grupo, entre ellos el hijo del dirigente, Bassem Naim.

Según reportes locales, militantes de Hamás usaron ambulancias para ingresar al barrio del clan, acusado de colaborar con Israel. Testigos describieron la escena como una masacre, con casas incendiadas y civiles arrastrados por las calles.

Polémica internacional tras las declaraciones de Trump

El mismo lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que había autorizado a Hamás a manejar la seguridad interna en Gaza “como considere conveniente”, dentro del nuevo acuerdo de paz con Israel. “Ellos quieren poner fin a los problemas, y les dimos aprobación por un período de tiempo”, dijo el mandatario a bordo del Air Force One.

Sin embargo, el plan de paz impulsado por Washington preveía que Hamás se desarmara y entregara el control del territorio, algo que el grupo ha rechazado abiertamente. Analistas internacionales advirtieron que los asesinatos públicos podrían violar el espíritu del acuerdo, que buscaba estabilizar la región tras años de conflicto.

Gaza, entre los escombros y la incertidumbre

En medio del cese al fuego, miles de habitantes regresan a sus hogares destruidos en Gaza, donde maquinaria pesada ya trabaja para despejar las calles. La tensión sigue alta mientras Hamás intenta consolidar su poder y la comunidad internacional exige explicaciones sobre las ejecuciones.

“Cerca de dos millones de personas regresan a edificios demolidos, y pueden ocurrir muchas cosas malas”, reconoció Trump al hablar del proceso de reconstrucción. “Queremos que sea seguro. Creo que todo irá bien, aunque nadie puede saberlo con certeza”, añadió.