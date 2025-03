Reportero se salva de bombardeo a hospital en Gaza y graba el ataque en video

Este domingo, un reportero de la cadena Al Jazeera se convirtió en noticia al captar en vivo el bombardeo de Israel al hospital Naser de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, apareciendo a cuadro la explosión que mató a Ismail Barhoum, miembro del buró político de Hamás.

The Israeli army is repeating again its attacks on hospitals in Gaza.

Today they conducted an air strike on the surgical department of Al Naser hospital killing and injuring many of the patients who were receiving treatment. pic.twitter.com/rz9fXKubhe