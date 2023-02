Rescatistas siguen dando su mayor esfuerzo para salvar a gente bajo los escombros en Turquía y Siria, países afectados por el sismo de magnitud 7.8 que ha dejado hasta el momento más de 21 mil muertos.

El mexicano Marcos Cherem, líder del Cuerpo Médico Especializado en Desastres de Cadena Internacional, es uno de los rescatistas que se encuentra en Turquía, apoyando las labores de salvamento.

Desde el campamento de Karacasu, que se encuentra a unos metros de la frontera con Siria, muy cercano a la llamada zona cero, y bajó temperaturas gélidas, el doctor Cherem narra cómo han sido las últimas horas en la zona de tragedia.

“El tamaño de tragedia que se ve no se puede poner en palabras. Es muy doloroso; hemos visto estructuras completamente colapsadas, algunas más al 70 u 80% … Es una tragedia por la cantidad de muertos, desaparecidos, heridos, la ayuda humanitaria que se necesita y por la cantidad de población que está sufriendo”.

El especialista señala que en Turquía se vive un caos total: “no hay vías de entrada; no hay manera de transportarse de aldea a aldea”.

El gobierno de Turquía ha brindado ayuda, pero ha sido insuficiente; por ejemplo, no han conseguido helicópteros para moverse entre campo y campo, abunda Cherem.

En el campamento donde se encuentra el doctor, también hay rescatistas de diversos países, quienes realizan el mayor de los esfuerzos por encontrar a personas con vida bajo los escombros y ayudar a liberar el sistema de salud del país.

El equipo que lidera Marcos Cherem se conforma de 14 personas quienes, con recursos limitados, tratan de hacer la diferencia.

El equipo médico del que forma parte el doctor está construyendo un consultorio en el que se pueden realizar curaciones y algunos procedimientos más, ya que se cuenta con especialistas adecuados.

El equipo médico se conforma, en este momento, por cuatro ortopedistas, una de ellas pediatra y un anestesiólogo algólogo, además del doctor Cherem, y tiene el fin de liberar un poco el sistema de salud del país.

El especialista considera que pasando las horas críticas se deberá comenzar la reestructuración y reconstrucción del país, en la cual deberán estar incluidas las reformas políticas alrededor de, por ejemplo, las construcciones.

“La mayoría (de construcciones) no estaban preparadas para un sismo de esta magnitud. Es un camino largo en el cual todos queremos formar parte. No queremos que se nos olvide de la noche a la mañana”.

Los equipos de rescate continúan trabajando bajo temperaturas de -5 grados, completamente congelados, con fogatas por todo el campamento, señala el doctor.

“En el momento, el frío no se siente; al tratar a un paciente, al estar en una estructura colapsada, al tratar de movilizar y abordar un helicóptero, no lo piensas, pero, en un momento que te tomas para descansar, reflexionar, los huesos lo empiezan a sentir, tus rodillas empiezan a temblar y tu voz se empieza a poner ronca y llorosa por toda la situación. El frío es complicado, pero no es razón para detenernos”.

Marcos Cherem.