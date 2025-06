GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters.

Ramesh Viswashkumar, el único pasajero que ha sobrevivido al accidente aéreo de Air India en Ahmedabad, viajaba en el asiento 11A, ubicado justo junto a una salida de emergencia.

El sobreviviente relató a los medios indios cómo había oído un fuerte ruido poco después del despegue. “Treinta segundos después del despegue, hubo un fuerte ruido y luego el avión se estrelló”, dijo el hombre de 40 años al Hindustan Times, que mostró en Internet una tarjeta de embarque.

Ramesh Viswashkumar, el único sobreviviente conocido hasta el momento de las 242 personas a bordo del avión de Air India que se estrelló este jueves 12 de junio.

¿Cómo logró sobrevivir la única persona en el accidente de avión en India?

Viswashkumar relató que se encontraba viajando con su hermano rumbo a Londres tras visitar a su familia en India.

Cuando el avión cayó en una zona residencial y se estrelló contra el albergue de una facultad de medicina, despertó rodeado de cadáveres y restos del fuselaje.

“Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Me asusté. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor (…) Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, declaró al Hindustan Times.

De acuerdo con Vidhi Chaudhary, oficial de la policía de Ahmedabad, el pasajero saltó por la salida de emergencia.

“Estaba cerca de la salida de emergencia y consiguió escapar saltando por la puerta de emergencia”, dijo.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un hombre ensangrentado, cojeando por una calle, que coincide con la descripción de Viswashkumar.

¿En qué asiento viajaba uno sobreviviente de accidente de avión en India?

La tarjeta de embarque publicada por medios locales confirmó que Viswashkumar estaba en el asiento 11A, lo que lo colocó justo al lado de una puerta de salida, lo que habría marcado la diferencia en el accidente del avión de Air India que se estrelló el jueves en Ahmedabad.

Su hermano, Ajay, viajaba en otra fila y hasta el momento no ha sido localizado.