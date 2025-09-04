GENERANDO AUDIO...

Foto: Turismo Bogotá

Un turista mexicano fue víctima de un asalto en Bogotá, Colombia, mientras visitaba la famosa casa de la telenovela “Yo soy Betty, la fea”. El creador de contenido Gerardo Toledo denunció en redes sociales que un motociclista le arrebató su celular cuando grababa frente al inmueble ubicado en el barrio Teusaquillo.

“Lo más fuerte es que el malvado no apareció de la nada, llevaba rato siguiéndonos, como un depredador esperando el momento exacto para atacar”, escribió Toledo.

El incidente ocurrió cuando Toledo y sus acompañantes tomaban fotos frente a la fachada. En las imágenes, compartidas en Instagram, se observa cómo un hombre en motocicleta se sube a la banqueta y le arrebata el teléfono.

El actor Richard Evans, caracterizado como Beatriz Pinzón, intentó detener al ladrón con una patada, pero este huyó a gran velocidad. El guía turístico que acompañaba al grupo ayudó a calmar la situación. “Sin él, les juro que todo hubiera sido peor”, contó.

La visita sorpresa terminó en asalto

El viaje a la casa de Betty fue organizado como una sorpresa por el esposo de Toledo, quien sabía que el influencer era fanático de la serie desde la pandemia. Para hacerlo especial, invitaron al actor Evans, vestido como la protagonista con su característico fleco y carpeta de Ecomoda.

Lo que debía ser un recuerdo inolvidable terminó marcado por el robo en Bogotá, hecho que Toledo describió como un cambio “de la emoción al miedo en segundos”.

El creador de contenido compartió el video del momento y bromeó: “No recuperamos el cel, pero descubrí que mi heroína usa brackets y capul”.

En redes sociales, algunos usuarios acusaron al influencer de haber montado el asalto como parte de una estrategia. Toledo negó esa versión y mostró imágenes del motociclista y su placa. Hasta ahora se desconoce si el turista presentó una denuncia formal ante las autoridades colombianas.

