GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty / Ilustrativa

La mañana del martes 19 de agosto de 2025, la reportera Beatriz Casadei, del programa Balanço Geral de TV Record, fue víctima de un robo mientras se preparaba para salir en vivo en la Marginal Pinheiros, al oeste de São Paulo, frente al Centro de Detención Provisional (CDP).

¿Cómo pasó el robo?

En un video grabado por su compañero Rafael Ferraz, se ve a un hombre en bicicleta que se acerca rápido y le quita el celular de la mano para luego escapar.

Ferraz explicó que, antes del robo, había visto a dos ciclistas rondando el lugar por más de media hora. “Cuando vieron la oportunidad, se acercaron, le arrebataron el celular y escaparon”, contó en el programa.

Tras lo ocurrido, Beatriz fue a una comisaría para denunciar el robo. Afortunadamente, ella está bien.

El video se volvió viral

En redes sociales circula el momento en que la reportera fue asaltada. En las imágenes se ve cómo revisaba datos en su celular segundos antes de iniciar su reporte. De pronto, el ladrón pasa frente a la cámara y en cuestión de segundos le arrebata el teléfono.

Beatriz intentó correr tras él, pero el hombre ya había huido a toda velocidad en su bicicleta. El rostro del delincuente quedó grabado y ahora las autoridades lo buscan, aunque admiten que es difícil recuperar el celular, pues todos los días reciben muchas denuncias de robos similares en la ciudad.

Robos frecuentes en estaciones de metro

De acuerdo con la policía, los ladrones eligen lugares con mucha gente, como las estaciones de metro, para robar teléfonos. Estos dispositivos suelen usarse después para realizar transferencias de dinero.