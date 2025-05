Robert Prevost, el obispo que se convirtió en Papa y que acudía a predicar a caballo en Perú

GENERANDO AUDIO...

En Chiclayo, Perú, nadie imaginaba que el entonces Obispo Robert Prevost se convertiría en Papa. Hombre misionero, predicador, siempre cerca de los suyos, así lo recuerdan en la región.

El párroco Bernardino Gil Hernández, trabajó durante ocho años como su vicario auxiliar. Narra que el ahora Santo Padre recorrió las 50 parroquias de Chiclayo.

“Las visitó todas, empezando por las más alejadas. Celebró las fiestas patronales de cada una de las parroquias, y por supuesto en las ceremonias de confirmación en todas las que él podía estar, ahí estaba con los jóvenes”, contó Gil Hernández.

El párroco detalló que incluso lo vio predicar en sitios donde sólo se podía ir a caballo.

“Comprenderá que en esas comunidades, todavía hace algunos años, para llegar a ciertos lugares, pues se trasladaba, justamente, en un caballito y lo acompañaban, pero él llegaba, hasta donde quería llegar, hasta los últimos rincones de su diócesis”, abundó.

El párroco Bernardino Gil Hernández, también atesora con alegría el día que Prevost fue consagrado como Obispo de Chiclayo, en marzo de 2015.

“El día de su consagración, el nuncio era americano también, entonces al término de la misa, le dice, Robert, Chicago y Chiclayo… poca diferencia, por eso el Papa ha querido que estés en Chiclayo, eso lo hizo reír un poco”, contó Gil Hernández.

Por último, recordó cuando Robert Prevost le llamó por teléfono para asignarlo a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Pimentel, también en la provincia de Chiclayo.

“Me dice, ‘no sé a quién enviar a la parroquia de Nuestra Señora Carmen de Pimentel’. Le digo Monseñor, si no sabe a quién enviar, por si acaso aquí tiene a un soldado, puede contar conmigo, y me dice, ‘eso estaba esperando que me dijeras’, después ya me arrepentí de haberle dicho, estoy dispuesto, soy un soldado… Así con esa familiaridad, con esa bondad, realizaba también los cambios”, narró el párroco.