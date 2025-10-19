GENERANDO AUDIO...

Policías investigan asalto en el Louvre de París. Foto: AFP

Un robo de joyas en el museo del Louvre obligó este domingo al cierre temporal del recinto más visitado del mundo, luego de que varios delincuentes irrumpieran por la mañana y se dieran a la fuga en moto, informó la AFP.

De acuerdo con los primeros reportes, el asalto ocurrió entre las 9:30 y 9:40 de la mañana, hora local, cuando los ladrones utilizaron un montacargas para acceder a una de las salas del museo donde se encontraban las joyas. Según fuentes policiales, el grupo iba equipado con pequeñas motosierras para cortar los dispositivos de seguridad.

Asalto relámpago en el museo más famoso del mundo

El golpe duró apenas unos minutos y las autoridades aún evalúan el valor del botín. Ninguna persona resultó herida, pero el suceso provocó una inmediata movilización policial en el centro de París.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, confirmó el incidente a través de su cuenta en X (antes Twitter):

“Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre. No se han registrado heridos. Estoy en el lugar con el personal del museo y la policía.”

Poco después, el Louvre anunció el cierre de sus puertas por ‘motivos excepcionales’, sin ofrecer más detalles sobre las piezas sustraídas ni sobre cuándo volverá a recibir visitantes.

El Louvre, joya del turismo mundial

El museo del Louvre, hogar de obras como La Mona Lisa y La Venus de Milo, recibió nueve millones de visitantes en 2024, de los cuales 80% eran extranjeros. Su relevancia cultural y turística convierte este robo en uno de los más sonados de los últimos años en Francia.

Hasta el momento, el valor del botín no ha sido determinado, y los autores siguen prófugos. Las autoridades continúan las investigaciones mientras el recinto permanece cerrado.

Joyas robadas en el Louvre, de “valor inestimable”: ministro francés

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que las joyas robadas horas antes en el museo del Louvre tenían un “valor inestimable”, un “verdadero valor patrimonial”.

En declaraciones a los medios France Inter, France Info y Le Monde, Nuñez contó que eran “tres o cuatro” ladrones que usaron una “grúa” colocada encima de un camión para acceder a la sala Apolo.

Estuvieron en el interior unos “siete minutos”, en los que estuvieron concentrados en “dos vitrinas” de la exhibición, explicó.