Rubio lanza amenaza: “Hamás será destruido” si no libera a todos los rehenes israelíes

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el sábado que Hamás será “destruido” si no libera a todos los rehenes que siguen retenidos en Gaza, y condenó la muerte de miembros de una familia israelí retenidos por el grupo.

Hamas’ treatment of hostages, including its brutal murder of the Bibas family, further illustrates their savagery and is yet another reason why we are saying these terrorists must release all of the hostages immediately or be destroyed.