Ruptura con Canadá, otro arrebato de Donald Trump

Donald Trump anunció este viernes la ruptura de todas las negociaciones comerciales con Canadá, tras acusar al gobierno canadiense de difundir un video falso generado con inteligencia artificial. En la grabación, de acuerdo con el expresidente, se usó la imagen de Ronald Reagan criticando los aranceles, lo que calificó como un intento de “interferir en decisiones judiciales” en Estados Unidos.

El mensaje fue publicado en Truth Social, donde Trump aseguró que los aranceles son “muy importantes para la seguridad nacional”. Tras su declaración, surgieron dudas sobre el futuro de la relación económica entre ambos países, justo cuando se acerca la revisión del T-MEC, prevista para julio del próximo año.

En entrevista, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora del Tec de Monterrey, explicó que esta reacción del exmandatario podría tener un trasfondo político y económico.

“Yo creo que como otros, es un arrebato y obviamente pone en riesgo la tregua arancelaria que vence el 29 de octubre”, señaló. “Es muy posible que quieran anunciar aranceles más altos con Canadá para presionarlos a retirar ese video y también ganar ventaja en la revisión del T-MEC”, añadió.

Siller advirtió que la estrategia de Trump podría extenderse también hacia México. “Probablemente luego también revive contra México con otros asuntos que algunos pueden ser justos y otros más bien para tomar ventaja. Todo esto es parte de la estrategia previa a la renegociación del T-MEC”, explicó la economista.

La especialista consideró que, a pesar del anuncio, no se concretará una ruptura total. “No creo que en la realidad vaya a haber una ruptura. Yo creo que más bien está dando un golpe que es muy de su estilo para luego suavizarlo un poco”, dijo.

Añadió que, aunque el comercio no se detendrá, sí podrían imponerse nuevos aranceles, especialmente en sectores como el automotriz. “En el peor de los casos, Trump podría decir que se sale del T-MEC para hacer acuerdos bilaterales con México y Canadá por separado”, señaló Siller.

La economista concluyó que el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México “no se va a terminar nunca porque las cadenas de suministro están estrechamente vinculadas”. Sin embargo, advirtió que las exportaciones canadienses y mexicanas podrían verse afectadas en el corto plazo.

