Rusia ataca con 85 drones y un misil; Kiev reporta dos localidades perdidas

Los ataques se registraron en varias zonas de Ucrania. Foto: AFP/Archivo

El ejército ruso lanzó 85 drones y un misil contra Ucrania durante la noche del viernes al sábado, informó Kiev, mientras se celebraba en Alaska la reunión entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La fuerza aérea ucraniana, en un comunicado publicado en Telegram, afirmó que derribó 61 de esos drones, entre los que había aparatos de tipo “Shahed” (de diseño iraní) y dispositivos señuelo.

¿Qué zonas fueron atacadas?

Las regiones impactadas fueron Sumi (nordeste), Donetsk (este), Chernihiv (norte) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó la misma fuente.

En el frente, las fuerzas ucranianas, menos numerosas y peor equipadas, llevan meses a la defensiva frente a las tropas rusas, que ganan terreno poco a poco.

El ejército ruso afirmó el sábado haber conquistado la localidad ucraniana de Kolodiazi, en el norte de la región de Donetsk, así como la de Voroné, en la región de Dnipropetrovsk, recientemente alcanzada por las fuerzas del Kremlin.

De momento, Kiev y los analistas militares ucranianos del sitio web Deepstate, cercano al ejército, no han confirmado estos avances.

Estos ataques tuvieron lugar mientras se llevaba a cabo en Alaska el esperado encuentro entre Putin y Trump para intentar poner fin a la guerra, pero que de momento no resultó en ninguna tregua.

El mandatario estadounidense había indicado antes de esta reunión que quería organizar rápidamente una cumbre tripartita con Putin y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para lograr un alto al fuego.

La guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y causó decenas de miles de muertos.

